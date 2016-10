Lubelskie lotnisko na kroplówce. Samorządy wyłożą 31 mln złotych

Ponad 31 mln zł wyłożą w tym roku samorządy Lublina i województwa lubelskiego na dokapitalizowanie Portu Lotniczego Lublin. To o 13 mln więcej niż przed rokiem. Do lotniska będzie trzeba dopłacać jeszcze przez co najmniej cztery lata. I to w optymistycznej wersji.

W miniony czwartek lubelscy radni na wniosek prezydenta zdecydowali o przekazaniu portowi 2 mln zł. Kolejne 4 mln wyłoży drugi udziałowiec, Urząd Marszałkowski. Pieniądze pójdą m.in. na poprawę bezpieczeństwa pasażerów, w tym oświetlenia pasa startowego.