Lubelskie: W jakich zawodach łatwo dostać pracę? Gdzie brakuje pracowników?

Kierowcy ciężarówek, spawacze, księgowi, kierowcy autobusów. To m.in. w tych zawodach w województwie lubelskim brakuje rąk do pracy – wynika z najnowszego raportu „Barometr zawodów” Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

To tzw. zawody deficytowe czyli takie, w których jest więcej ofert pracy niż chętnych do jej podjęcia. Jaka jest przyczyna tego zjawiska? To m.in. brak osób z odpowiednimi kwalifikacjami czy nieatrakcyjne warunki zatrudnienia np. pod względem wynagrodzenia. Chodzi także o osoby, które pracują w tzw. szarej strefie i nie są zainteresowane pracą na podstawie umowy, bo w ten sposób otrzymywałyby niższe wynagrodzenie lub utraciły wpływy z określonych form wsparcia.

Problem ze znalezieniem pracowników ma m.in. branża budowlana. – Kłopoty z zatrudnieniem dotyczą m.in. spawaczy, murarzy, cieśli, zbrojarzy. W Lublinie znacząco spadła liczba inwestycji, co przełożyło się na wzmocnienie konkurencyjności firm budowlanych – mówi Marek Wachowski, właściciel firmy budowlanej WAMACO i wiceprezes Lubelskiego Forum Pracodawców, który zaznacza: – Niestety w dalszym ciągu kryterium konkurencyjności w przetargach sprowadza się do najniższej ceny i okresu gwarancji, co nie sprzyja podnoszeniu płac w budownictwie.

W woj. lubelskim pracownicy budowlani zarabiają od 2,5 tys. zł do 4,5 tys. zł brutto. – Za tą samą pracę za granicą mogą liczyć na krotność tego, co zarabiają w Lublinie i część pracowników o wysokich kwalifikacjach korzysta z takiej możliwości – mówi Wachowski.

Na wyższe zarobki za granicą mogą też liczyć kierowców autobusów. – Problem z kierowcami komunikacji miejskiej jest w całej Polsce, w Lublinie także. Wielu z nich decyduje się na pracę za granicą ze względu na lepsze warunki finansowe – tłumaczy Weronika Opasiak, rzeczniczka MPK Lublin.

Żeby zachęcić młodych kierowców do pracy przedsiębiorstwo oferuje bezpłatne szkolenia. – Spółka cały czas prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie w zawodzie kierowca autobusu/trolejbusu. Wymagania to: minimum wykształcenie średnie, ukończone 23 lata oraz posiadanie prawa jazdy kat. B lub C – mówi Opasiak. – MPK Lublin zapewnia: kurs prawa jazdy kategorii D, kurs kwalifikacji wstępnej oraz zatrudnienie na umowę o pracę. Zainteresowani muszą się jednak zobowiązać, że przepracują w spółce minimum 3 lata.

Odwrotna tendencja jest w tzw. zawodach nadwyżkowych – więcej chętnych niż ofert pracy. Problem ze znalezieniem pracy mają m.in. pedagodzy, filozofowie, kulturoznawcy, politolodzy i historycy. Z raportu wynika, że młodzi ludzie wybierają konkretne zawody nie mając często świadomości jak wygląda rynek pracy i szanse na zatrudnienie.