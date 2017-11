Lublin: 800 tys. zł na dzielnicowe imprezy

800 tys. zł ma do rozdzielenia Ratusz w konkursie na dotacje do dzielnicowych imprez kulturalnych w 2018 r.

Ci, którzy mają pomysł na takie wydarzenia mogą do 15 grudnia złożyć Urzędowi Miasta ofertę, ale muszą przy tym pamiętać, że miasto pokryje nie więcej niż 90 proc. kosztów, a resztę trzeba zdobyć we własnym zakresie.

Ratusz jednoznacznie daje do zrozumienia, że liczy szczególnie na oferty dotyczące następujących dzielnic: Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Ponikwoda, Sławin, Sławinek, Szerokie, Wrotków, Za Cukrownią i Zemborzyce. Zastrzega też, że muszą to być wydarzenia szyte na miarę, uwzględniające specyfikę poszczególnych dzielnic, a nie „powielane w kilku dzielnicach”. Mile widziane mają być również wydarzenia nawiązujące do przyszłorocznej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Oferty muszą być składane w wersji elektronicznej poprzez internetowy system witkac.pl, a następnie w wersji papierowej (do Wydziału Kultury Urzędu Miasta przy Złotej 2), przy czym papierowa oferta musi być zgodna z tym, co zostało wpisane do systemu Witkac. O tym, czy zgłoszenie wpłynęło w terminie nie będzie decydować data stempla pocztowego, ale faktycznego doręczenia do urzędu.

Z rozpatrzeniem wszystkich ofert komisja konkursowa powinna się uporać do 29 grudnia. Taki termin został wskazany w ogłoszeniu o konkursie.

O szczegóły można dopytywać bezpośrednio w Wydziale Kultury wybierając numer 81 466 37 oraz jedną z następujących końcówek: 06, 08, 11, 13.