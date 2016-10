Lublin: Basen w gimnazjum po remoncie. Gdzie powstaną nowe obiekty sportowe?

3,5 mln zł kosztował remont krytej pływalni przy ul. Smyczkowej, którą we wtorek oficjalnie otwierały władze szkoły i miasta. Do 15 listopada Ratusz określi, które szkoły będą mieć szansę na inwestycje w 2017 r. Lista chętnych jest bardzo długa.

Remont w pływalni Gimnazjum nr 5 zaczął się jeszcze w 2015 r., a do zrobienia było sporo. Odnowiono nieckę basenu, wymienione zostały urządzenia służące oczyszczaniu wody, remont przeszła także sama hala basenowa, w której wymieniono okna i zainstalowano ogrzewanie podłogowe. Do kompletu szkoła dostała nowy sprzęt ratowniczy, ale też również m.in. zestawy do siatkówki.

Podobnych inwestycji wypatrują dyrektorzy jeszcze kilku lubelskich szkół. Wśród nich jest I LO im. Staszica, które od bardzo wielu lat czeka na budowę sali gimnastycznej. Czasem padają nawet terminy jej wykonania. Ostatnio była mowa o tym, że budowa zacznie się w 2010 r. Do dzisiaj nic takiego nie nastąpiło.

Jedynie w planach jest wciąż budowa sali gimnastycznej dla szkół im. Vetterów przy Bernardyńskiej. Na koncepcji skończyła się jak dotąd sprawa basenu dla VI LO. Najwięcej szczęścia miało Gimnazjum nr 10, bo tu nowa hala sportowa już powstaje.

Które obiekty doczekają się realizacji? – Ciężko wskazać te, które znajdą się ostatecznie w przyszłorocznym budżecie – stwierdza Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta miasta. – Można jedynie wskazać przykłady tych, które znalazły się na liście pilnych.

Do pilnych prac w placówkach oświatowych władze Lublina zaliczają roboty w przedszkolu przy Lipowej, bursie przy Zemborzyckiej, Zespole Szkół Budowlanych przy Słowiczej, Zespole Szkół Transportowo-Kolejowych, prace w obiektach przy Pogodnej i Wyścigowej i rozbudowę podstawówki na Felinie. Do tego remonty kuchni w podstawówkach przy Mickiewicza, Plażowej, Radości, czy Balladyny.

– Następne potrzeby związane z modernizacją, rozbudową obiektów a także budową sportowych obiektów są szacowane na kolejnych kilkadziesiąt milionów złotych – przyznaje Krzyżanowska.

Na wskazanie tych inwestycji, które trafią do projektu przyszłorocznego budżetu prezydent ma czas do 15 listopada. Wtedy to projekt budżetu musi przesłać do Rady Miasta.