"Tak dużego i funkcjonalnego obiektu jeszcze nie widziałem". Nowe boiska w Puławach otwarte

Jeszcze wiosną boisko przy szkołach i Przedszkolu nr 3 na os. Niwa było w fatalnym stanie. Dzisiaj nie ma sobie równych.

– Dużo jeżdżę po Polsce ale tak dużego i funkcjonalnego obiektu, gdzie jest cztery, a nawet pięć w jednym, jeszcze nie widziałem. Chwała panu prezydentowi, że dostrzega i rozumie potrzeby dzieci i młodzieży pod kątem sportu. Jest to człowiek, któremu warto powierzać publiczne pieniądze, a takie samorządy jak puławski zasługują na to, by je dofinansowywać – mówił podczas piątkowego otwarcia boisk wiceminister sportu Jarosław Stawiarski.

Prezydent Janusz Grobel przyznał, że liczy na to, że nowy obiekt przyciągnie do uprawiania sportu większą ilość młodzieży. – Należy się cieszyć z tego, że kolejne obiekty sportowe powstają w naszym mieście. Ten, po obiektach MOSiR-u, jest chyba najpiękniejszy. Jeśli będzie tętnił życiem, to spełni swoje zadanie, zarówno jako kuźnia sportowych talentów, jak i skrócenie kolejek w przychodniach, jeśli chodzi o młodych ludzi.

Powstało tu główne boisko ze sztuczną trawą, tartanowa bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal, boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, piłki ręcznej, tenisa), dwa boiska do siatkówki, parking, nowe drogi wewnętrzne, chodniki, ogrodzenia, piłkochwyty i maszty oświetleniowe. Inwestycja kosztowała ponad 3,5 mln złotych i była najdroższym zadaniem zrealizowanym w tym roku przez miasto.

Na podobne inwestycje liczą już kolejne puławskie szkoły. Nowe boiska, zgodnie z zapowiedziami samorządowców, planowane są m.in. przy SP nr 1, SP nr 3 oraz przy SP nr 6. – Będziemy robić wszystko, żeby w jak najszybszym czasie te szkoły również mogły cieszyć się pięknymi obiektami sportowymi – zapowiedziała Bożena Krygier, przewodnicząca rady miasta.

Minister wstawi się za halą

Przy okazji wizyty wiceministra sportu w Puławach Jarosław Stawiarski zapewnił swoje wsparcie dla budowy nowej hali sportowej w mieście. – To będzie jedna z najpiękniejszych hal sportowych na Lubelszczyźnie. Z tego miejsca chcę powiedzieć, że razem z posłem Krzysztofem Szulowskim i panią minister Małgorzatą Sadurską zrobimy wszystko, żeby ministerstwo sportu znalazło pieniądze. Nie ukrywam, że to poważna inwestycja, oczekiwania prezydenta Puław są bardzo wysokie, potrzeb jest wiele, ale na pewno będę robił wszystko, żeby samorząd puławski dostał dofinansowanie na budowę tej hali w jak najwyższej kwocie – obiecał minister Stawiarski.