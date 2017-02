Lublin: Będzie przeprowadzka urzędników. Szukają lokalu na wynajem

Nowej siedziby szukają miejscy urzędnicy od dróg i komunikacji, którzy ogłosili, że chcą wynająć biura wraz z miejscami parkingowymi. Mają ściśle sprecyzowane oczekiwania, co do budynku, metrażu poszczególnych pomieszczeń i ich rozkładu.

Wspólnej siedziby szukają dwie miejskie jednostki, które chcą wynająć razem ok. 3700 mkw. powierzchni użytkowej. To Zarząd Transportu Miejskiego oraz Zarząd Dróg i Mostów. Obie te instytucje wspólnie ogłosiły, że szukają biur do wynajęcia. Nie wymagają, by budynek miał już pozwolenie na użytkowanie. Zastrzegają tylko, że musi mieć takie pozwolenie nie później niż 1 maja, kiedy to dostępnych ma być 1700 mkw. dla urzędników od komunikacji miejskiej. Urzędnicy od dróg wymagają, by ich część była gotowa na 1 sierpnia.

ZTM przeniesie się do nowej siedziby z biurowca przy al. Kraśnickiej, gdzie umowa dzierżawy wygaśnie mu z końcem maja. – Budynek dzierżawiony przez ZTM jest przeznaczony do wyburzenia, a tym samym nie ma możliwości przedłużenia umowy – informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego. Natomiast Zarząd Dróg i Mostów mieści się teraz przy Krochmalnej w budynkach po zlikwidowanej cukrowni.

Jakie wymagania mają urzędnicy, co do swojej przyszłej siedziby? Budynek musi się znajdować w Lublinie, być dostępny dla niepełnosprawnych, wyposażony w windy, klimatyzację. Oczekują też zabezpieczenia ok. 200 miejsc parkingowych.

Bardzo dokładnie określone są również oczekiwania, co do pomieszczeń określone w ogłoszeniu jako „wariant optymalny”. Na przykład ZTM chce, by Biuro Obsługi Klienta, mieszczące się na parterze, miało ok. 107 mkw. Znajdujące się obok kasy biletowe muszą mieć min. 231 mkw., w tym 60 mkw. na magazyn biletów.

Dla Działu Nadzoru i Kontroli ZTM chce 179 mkw., która to powierzchnia miałaby być podzielona na sześć pokojów biurowych, pokój odpraw i szatnię. Oczekuje też, że do dwustanowiskowego sekretariatu będą przylegać trzy pokoje dla dyrekcji, pomieszczenie „kuchenno-gospodarcze”, dodatkowy magazyn o powierzchni 40 mkw. i sala konferencyjna o powierzchni 20 mkw. Mowa też o dwudziestu pokojach jednoosobowych.

Swoje wymagania ma też Zarząd Dróg i Mostów, który chce np. sekretariatu z pięcioma przyległymi pokojami dla dyrekcji, pomieszczeniem kuchennym i toaletą.

Z ogłoszenia wynika, że urzędnicy będą czekać na oferty do 20 lutego. Oczekują podania dokładnej lokalizacji, opisu pomieszczeń, stawki czynszu i wyszczególnienia kosztów eksploatacyjnych.