Lublin: Cudzoziemcy na Czechowską

Cudzoziemcy załatwiający sprawy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim nie będą już obsługiwani w gmachu przy ul. Spokojnej. Od sierpnia przyszłego roku po niezbędne dokumenty będą musieli udać się do budynku przy ul. Czechowskiej 15.

Charakterystyczny obiekt od dłuższego czasu stoi pusty. Wcześniej mieścił się tu Wydział Zdrowia LUW. Jeszcze za czasów byłego wojewody Wojciecha Wilka pojawił się pomysł, by na Czechowską przenieść biuro paszportowe, obecnie zlokalizowane w wynajmowanych od Komendy Miejskiej Policji pomieszczeniach przy ul. Północnej.

Po zmianie władzy ekipa nowego wojewody początkowo zapowiadała realizację tej koncepcji, ale po jakimś czasie zaczęto mówić, że ostateczne decyzje w tej sprawie nie zapadły. W ostatnich dniach wyjaśniła przyszłość budynku, który ma zostać przeznaczony do obsługi cudzoziemców. Urząd otrzymał dotację w wysokości 824 tys. zł z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na remont biurowca.

– Wyodrębnienie budynku przy ul. Czechowskiej jedynie do potrzeb cudzoziemców poprawi komfort obsługi klientów jak i pracy urzędników – czytamy na stronie LUW. Budynek zostanie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych (oznakowanie w alfabecie Braille’a, likwidacja utrudnień dla osób niepełnosprawnych). Dla matek z dzieckiem zostaną utworzone specjalne miejsca, a w toalecie znajdzie się przewijak dla dzieci. Dla osób, które nie znają dobrze języka polskiego zostanie zamontowane oznakowanie w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Wydzielone pokoje przesłuchań dadzą możliwość komfortu obsługiwanym osobom, zwłaszcza w przypadku gdy wymagają one szczególnego traktowania (są po ciężkich przejściach, doświadczyły przemocy itp.).

W budynku będzie pracować 31 urzędników z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Biuro paszportowe ma pozostać w dotychczasowej siedzibie przy ul. Północnej.