Na co wydaje wojewoda? Batalia o jawność wydatków trwała kilka miesięcy

Jesienią w internecie pojawi się rejestr umów zawieranych przez Lubelski Urząd Wojewódzki. To kolejny sukces Fundacji Wolności, której udało się przekonać urzędników, że ludzi interesuje na co są wydawane publiczne pieniądze

To nie pierwszy sukces lubelskiej Fundacji Wolności. Od 2014 roku wykazy zawieranych umów publikują Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Urząd Miasta Lublin. – Dzięki temu każdy mieszkaniec może sprawdzić i ocenić, jak są wydawane nasze pieniądze. To podstawa społeczeństwa obywatelskiego – podkreśla Jakubowski.

Pod koniec lipca nadeszła długo oczekiwana odpowiedź. Dyrektora biura wojewody Tomasz Sonntag zapewnia, że do 1 października rejestry umów zostaną opublikowane w urzędowym BIP i będą aktualizowane co trzy miesiące. – Dostarczona nam petycja była dla nas potwierdzeniem tego, że jest rzeczywiste społeczne oczekiwanie, aby taki wykaz był udostępniany – mówi dzisiaj rzecznik Brzózka.

– Zainteresowanie obywateli tym tematem nie jest aż tak duże, żeby angażować w to publiczne środki i czas naszych pracowników – przekonywał Radosław Brzózka, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego. Fundacja jednak nie dała za wygraną. – Spotkaliśmy się z urzędnikami i przekazaliśmy im naszą petycję, pod którą podpisało się 78 osób. Okazało się, że to pomogło – mówi Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności.

Batalia z urzędem o jawność jego wydatków trwała kilka miesięcy. O udostępnienie wykazu umów zawieranych przez wojewodę Przemysława Czarnka Fundacja Wolności zwróciła się w lutym. Prosilła też o publikowanie rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej i aktualizowanie go przynajmniej raz na kwartał.

Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności: Zależało nam na tym, żeby ludzie zobaczyli na co są wydawane publiczne pieniądze. Żeby nie musieli pisać pism do urzędów, tylko mogli w każdej chwili sprawdzić wszystko przez internet (fot. Dorota Awiorko)

Na północy województwa aktywność w tym zakresie wykazuje nieformalna grupa „Jawny Parczew”. To po jej apelach wykazy umów publikują Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Parczewie, a także urzędy gmin w Milanowie, Siemieniu, Jabłoniu, Podedwórzu, Dębowej Kłodzie i Sosnowicy.

Po wniosku stowarzyszenia „Zamość – nasz wspólny dom” na podobny krok zdecydował się także w zamojski magistrat. – Muszę przyznać, że w tej materii nie napotkaliśmy żadnego oporu ze strony urzędników. Już po naszym pierwszym piśmie prezydent zgodził się na opublikowanie rejestru – opowiada Łukasz Kwiatkowski, prezes stowarzyszenia. – Po pół roku udało się go rozszerzyć o wszystkie miejskie jednostki, jak przedszkola, szkoły czy Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zabiegamy jeszcze o to, aby takie informacje udostępniały podległe miastu spółki, ale w tym przypadku zgodę na to muszą wyrazić ich prezesi.