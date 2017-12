Lublin: Kierowca mercedesa próbował przejechać policjanta, trwa obława

Do zdarzenia doszło około godz. 17:30 przy ul. Grabskiego w Lublinie. Policjanci z KWP Lublin chcieli zatrzymać kierowcę mercedesa klasy E, który wyjeżdzał z parkingu.

Mężczyzna nie zatrzymał się, dodał gazu i odjechał. Przy okazji o mało nie potrącił policjanta, który zdążył odskoczyć na bok.

Poszukiwany to 51-latek, mieszkaniec gminy Trawniki. - Trwają czynności zmierzające do zatrzymania go. Policjant trafił do szpitala na badania. Co prawda nie doszło do kontaktu z samochodem, ale doznał on urazu - mówi Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.

Policja nie komentuje z jakiego powodu mężczyzna miał być zatrzymany.