Lublin: Kilometry nowej kanalizacji i wodociągu na Ponikwodzie

Spółka właśnie ogłosiła przetarg na zaprojektowanie oraz wykonanie ponad 10 km kanalizacji sanitarnej oraz niemal 3 km wodociągu.

Kanalizacja powstanie w ul. Trześniowskiej i jej odnogach, w ul. Paprociowej, Daktylowej, Lubczykowej, Palmowej, Brzozowej, Pistacjowej, Majerankowej (i bocznych), Orzechowej, Narcyzowej, Czernicowej, Sekwojowej, Dożynkowej, Żurawinowej, Kminkowej oraz w rejonie Wrzosowej i Kolejowej. Inwestycja

będzie też obejmować wykonanie odgałęzień (w granicach pasa drogowego) do działek już zabudowanych lub posiadających pozwolenie na wzniesienie budynku.

Wodociąg powstać ma w ul. Trześniowskiej, Wrzosowej, Kolejowej, Brzozowej, Majerankowej, Czernicowej, Sekwojowej oraz Żurawinowej. Również w tym przypadku przewidziane są odgałęzienia.

Wszystkie prace mają być wykonane do końca marca 2022 r., przy czym kompletna dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami powinna powstać w półtora roku od podpisania umowy.

Możliwy koszt inwestycji będzie znany po otwarciu ofert przetargowych, na których składanie MPWiK

dał wykonawcom czas do 1 marca. Oceniając oferty spółka będzie przyznawać im do 80 punktów za cenę i do 20 punktów za zadeklarowany okres gwarancji.