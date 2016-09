Wynika to z projektu uchwały, którą na czwartkowym posiedzeniu zatwierdzić ma Rada Miasta. Mowa o prawie 0,3 ha miejskiego gruntu, który strzeżonym parkingiem jest od roku 1999.

Umowa z ostatnim dzierżawcą wygasła z końcem czerwca, a zainteresowanie przejęciem tego biznesu jest – jak twierdzi Ratusz – spore. Dlatego miasto decyduje się na przetarg nieograniczony.

Startować w nim zamierza także ostatni dzierżawca. Umówił się on z miastem, że do czasu rozstrzygnięcia przetargu nie będzie demontować tego, co na działce zainstalował. Zobowiązał się jednocześnie do tego, w razie przegranej niezwłocznie wszystko zdemontuje na żądanie miasta.