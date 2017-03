Lublin: Latarnie z drewna. Nowy zakup miasta

Nowe latarnie z drewna można zobaczyć obok hotelu Europa, czy też przed pedetem. Same słupy postawiono w czwartek, dziś trwa montaż źródeł światła. Będą to te same lampy jak te ustawione w rzędzie na nowej części deptaka.

To kolejny etap przebudowy pl. Litewskiego. Tuż obok niego zaczęło się dzisiaj trasowanie alejki na pl. Czechowicza obok bocznego wejścia do budynku Poczty Głównej. Wejście to będzie nieczynne również jutro, osoby niepełnosprawne mają być obsługiwane przy wejściu od strony restauracji McDonald’s o ile skorzystają z dzwonka.