Lublin: Mieszkańcy chcą więcej autobusów linii nr 19

Proponuje on także, by linia kursowała nie tylko w porach szczytu, ale przez cały dzień i nie tylko w dni robocze, ale przez cały tydzień. Radny proponuje, by linia ta skręcała z ul. Nadbystrzyckiej nie w Zana, ale dalej, w Głęboką, a dalej jechała do os. Poręba przez ul. Filaretów lub Wileńską. Daniewski powołuje się tu na prośby mieszkańców os. Nałkowskich i os. Kruczkowskiego, którym taka zmiana trasy miałaby zapewnić dojazd do Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.