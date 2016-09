Lublin: Ogrodnicy w akcji. Gdzie będzie ładniej?

Jeszcze w tym tygodniu 144 krzewy róż pojawią się przy ul. Bernardyńskiej. Miasto wybrało odmianę mającą kwitnąć nie tylko długo, bo od czerwca do października, ale i obficie. Róże będą sąsiadować z krzewami irgi oraz... uwielbianej przez koty kocimiętki. Taką metamorfozę przejść ma znajdujący się naprzeciw kościoła trójkątny trawnik.

Krzewy irgi i tawuły zastąpiły w piątek anemiczny zieleniec w rejonie skrzyżowań Okopowej z Narutowicza i Hempla, w miejscu zwanym placem Balickiego, choć mało kto tej nazwy używa. Mało kto zauważa też skrawek ziemi przy kościele obok ul. Narutowicza naprzeciw ul. Kapucyńskiej. Tu pojawią się niebieskolistne hosty, kwitnące na niebiesko barwinki, a dla kontrastu żurawki o czerwonych liściach.

We wszystkich tych miejscach zieleń powinna się pojawić jeszcze w tym tygodniu. Później ukwiecone mają być kolejne place.

Na tyłach Bramy Krakowskiej będzie 70 cisów i 165 krzewów bukszpanu, między bloki przy ul. Samsonowicza trafią m.in. sosny, świerki, cisy, jałowce, róże i magnolie. Obok przedszkola przy Szmaragdowej sadzone mają być także jaśminowce, róże i purpurowe wierzby, w pobliże biblioteki przy Szaserów miasto zamawia ozdobne trawy, zaś kwiatowe rabatki planowane są przy Granitowej obok pętli autobusowej.

Prawie 1800 krzewów miasto każe posadzić na wjeździe do Lublina przez al. Witosa, będą to m.in. tawuły brzozolistne i japońskie, berberysy oraz irgi, a do tego dziewięć drzew, w tym osiem platanów. Z kolei między jezdniami ul. Lubomelskiej, przed rondem, pojawią się róże.

Przetarg na te nasadzenia jest już rozstrzygnięty, w toku jest jeszcze za to postępowanie, które wyłoni wykonawcę trzech skwerów wypoczynkowych. Jeden znajdzie się na końcu ul. Krótkiej przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie stanie kilka mebli do siedzenia: jeden w formie pomarańczowego sześciany, a pozostałe będą betonowymi donicami z drewnianymi siedziskami, podświetlane od spodu taśmami led.

Połączenie betonu z drewnem i światłem ma być wspólne też dla skwerów przy ul. Hempla i przy ul Chmielarczyka (koło ul. Lipowej). W donicach rosnąć ma zieleń, przy ul. Hempla dodatkową atrakcją będzie jednokołowy rower uruchamiający poidełko.