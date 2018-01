Lublin: Powstanie oficjalna baza polecanych przewodników turystycznych

Każdy, kto ma pomysł na oprowadzanie turystów może się starać o wpisanie do oficjalnej bazy polecanych przez miasto przewodników. Ratusz tłumaczy, że baza przyda się turystom, żeby nie musieli wybierać przewodnika z grona osób, których wiedzy nikt nie ocenił.

Wszyscy, którzy chcą być „polecanym” przewodnikiem mogą się zgłaszać do 9 lutego. Potem będą musieli przejść ostrą selekcję, o której piszemy poniżej. Wybrańcy dostaną elementy wyróżniające ich na ulicy i trafią do internetowej bazy, przez którą będzie można rezerwować ich usługi.

Po co to wszystko? – Zmusza nas do tego aktualny stan prawny – mówią urzędnicy. A prawo jest takie, że przewodnikiem może się ogłosić każdy, kto jest pełnoletni, nie jest karany i zdał maturę, bo od kilku lat nie ma żadnych egzaminów.

– Dlatego chcemy wskazać turystom przewodników, którym mogą zaufać, zamiast błądzić w gąszczu ofert – mówi Iwona Ewa Haponiuk, zastępca dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta.

Szansę na wpisanie na listę „polecanych” przewodników dostanie każdy. Nawet ten, kto nie oprowadza wycieczek, a być może chciałby to robić. – To program dla osób, które mają ponadprzeciętną wiedzę o Lublinie i umiejętność przekazania tej wiedzy – mówi Agata Patoleta z Urzędu Miasta.

Nie trzeba wcale proponować standardowych spacerów między zabytkami. Równie dobrze można wymyślić sobie coś bardziej oryginalnego, na przykład wyprawę szlakiem dawnych karczm, zbrodni lub domów publicznych. Byleby było ciekawie.

Zainteresowani powinni wypełnić formularz dostępny na stronie turystyka.lublin.eu, opisując w nim proponowaną trasę i to bardzo szczegółowo. – Wręcz ze scenariuszem – podkreśla Patoleta. Formularz trzeba wydrukować, podpisać i zanieść do Wydziału Sportu i Turystyki przy Filaretów 44 nie później niż do 9 lutego.

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu dostaną informację o zdalnym teście z ogólnej wiedzy o Lublinie. Z testu będą zwolnione osoby, które zdawały już egzamin na przewodnika, gdy był jeszcze wymagany. Trzecim etapem będzie wycieczka z komisją w roli turystów. Ci, którzy przejdą przez to sito, dostaną tytuł „Przewodnika Inspiracji” i trafią do oficjalnej bazy na stronie przewodnik.lublin.eu.

Działający dziś przewodnicy, którzy nie zechcą się poddać takiej ocenie, będą mogli bez przeszkód pracować na obecnych zasadach.