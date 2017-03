Lublin: Przeterminowane mleko w szpitalu dziecięcym

Zdjęcie przysłane do redakcji przez matkę dziecka (fot. Alarm 24)

– Mamy 15 marca, a dostaliśmy mleko dla naszych malutkich chorych dzieci z terminem ważności 28 lutego. To skandal! – napisała do nas kobieta. – Oprócz mnie takie same butelki dostały dwie inne matki – powiedziała w rozmowie z nami.

Na oddział trafiają dzieci z różnorodnymi problemami zdrowotnymi, które wymagają specjalistycznej diagnostyki i leczenia zachowawczego. Wśród hospitalizowanych najliczniejszą grupę stanowią dzieci z chorobami układu oddechowego, moczowego, pokarmowego i nerwowego.

Agnieszka Osińska, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie przyznaje, że przeterminowane mleko znalazło się na oddziale. Zapewnia jednak, że nie ma żadnego zagrożenia dla zdrowia małych pacjentów, bo szpital w porę zareagował i żadne dziecko mleka nie wypiło.

– Wskazany preparat mleczny został wydany przez pracownika firmy zewnętrznej odpowiedzialnego za powyższe czynności – informuje Osińska i zaznacza: – Cały asortyment czyli dwie sztuki został natychmiast wycofany z oddziału. Szpital wyciągnie konsekwencje w stosunku do firmy, która dostarcza nam mleko.

