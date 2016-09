Lublin: Strzelał do dwóch osób. Mówi, że tego nie pamięta

We wtorek wieczorem sąd przystał na wniosek prokuratury i uznał, że 35-latek najbliższe trzy miesiące powinien spędzić w areszcie.

– Przemawiają za tym zagrożenie wysoką karą oraz kryminalna przeszłość Bartosza W. – mówi Małgorzata Samoń, szefowa Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ. – Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania broni oraz narażenia zdrowia i życia Damiana K.

To człowiek, do którego strzelał 35-latek. Doszło do tego w sobotę wieczorem u zbiegu ul. Chopina i Sądowej w Lublinie.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Bartosz W. zaatakował tam dwóch 24-latków, mieszkańców powiatu chełmskiego. Jednym z nich był właśnie Damian K. Napastnik strzelał do niego z bliska, z bronią skierowaną w twarz. 24-latek razem z kolegą zdołał jednak obezwładnić Bartosza W. i zatrzymać do przyjazdu policji.

Agresywny mężczyzna z rozbitą głową trafił do szpitala. W środę przewieziono go do prokuratury. Bartosz W. tłumaczył śledczym, że w sobotę wieczorem był pijany i nie pamięta co się stało.

Mężczyzna jest dobrze znany policjantom. Ma na swoim koncie przestępstwa narkotykowe oraz przeciwko zdrowiu i mieniu. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.