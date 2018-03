Lublin: Szukają nowego miejsca na Biuro Obsługi Mieszkańców

Ten adres wskazał urzędnikom miejski radny Leszek Daniewski (PO). Prosił, by Ratusz porozmawiał z właścicielem nieruchomości o ich wynajęciu na potrzeby punktu obsługi interesantów Urzędu Miasta, którego od lat brakuje w południowej części Lublina. Wskazywał dwa adresy: Kunickiego 161 (dawny salon samochodowy) oraz Kunickiego 163 (budynek mieszkalno-biurowy).

– Oba budynki posiadają dogodne wejście i miejsca parkingowe – podkreślał Daniewski w swej oficjalnej prośbie skierowanej do prezydenta.

Urzędnicy byli na miejscu, oglądali pomieszczenia i rozmawiali z ich właścicielem.

– Lokalizacja obu budynków jest dość dobra, są usytuowane przy głównej ulicy. Przed nieruchomościami jest kilka miejsc parkingowych – przyznaje w oficjalnej odpowiedzi dla radnego Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta. – Minusem tych lokalizacji jest to, że budynki stoją między przystankami komunikacji miejskiej, a nie w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

Wiadomo już, że budynek mieszkalno-biurowy na pewno nie stanie się filią Urzędu Miasta, bo urzędnicy uznali, że się do tego nie nadaje. – Do niewielkich pokoi wchodzi się przez ciasną klatkę schodową – zauważa sekretarz Wojewódzki i podkreśla, że przy Kunickiego 163 nie da się urządzić ani sali obsługi, ani poczekalni.

Miejsca nie brakuje za to w drugim budynku (na zdjęciu). – Istnieje możliwość aranżacji sali operacyjnej na potrzeby Biura Obsługi Mieszkańców, ale cała nieruchomość jest za duża. Właściciel zasugerował możliwość wydzielenia ok. 80-metrowej sali obsługi poprzez postawienie ściany – stwierdza Wojewódzki i podkreśla, że konieczne będzie również wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Teraz miasto oczekuje konkretnej oferty od właściciela budynku. – W tym propozycji udziału właściciela w przedsięwzięciu, czasu najmu oraz zakresu prac i ich kosztów.

Gdzie do urzędu

Na terenie Lublina działa teraz osiem Biur Obsługi Mieszkańców. Punkty przy Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13/15 oraz Kleeberga 12a czynne są w poniedziałki i wtorki od godz. 7.45 do 16.45, zaś w środy, czwartki i piątki od godz. 7.45 do 15.15. W tych samych godzinach czynny jest punkt na parterze Ratusza, ale działa w ograniczonym zakresie (nie można tu np. złożyć wniosku o dowód osobisty). Pozostałe trzy punkty znajdują się w placówkach Poczty Polskiej przy Pocztowej 1, Władysława Jagiełły 10 oraz Żywnego 8 i są czynne od poniedziałku do piątku od godz. 9.15 do 16.45.