Lublin: Ujednolicone teksty uchwał Rady Miasta będą w internecie

Najpierw trzeba odnaleźć pierwszą wersję uchwały, a później śledzić odszukać jej kolejne zmiany. Wkrótce w internecie zamieszczane mają być ujednolicone teksty uchwał Rady Miasta.

Zabiegała o to lubelska Fundacja Wolności, która skierowała do rady oficjalną petycję w tej sprawie. Negatywnie odnieśli się do niej prawnicy Ratusza tłumacząc, że w petycji użyto słowa „publikowanie”, a powinno być „ogłaszanie”. Miał to być jedyny powód negatywnej oceny.

Radni PO poinformowali, że wystąpili do prezydenta o to, by ujednolicone teksty uchwał były dostępne dla mieszkańców. – Mamy zapewnienie, że ta prośba będzie załatwiona pozytywnie – oznajmił dziennikarzom Mateusz Zaczyński, radny PO.