Lublin: Ulica Muzyczna już niedługo zostanie otwarta dla ruchu

Otwarcie dla ruchu ul. Muzycznej może nastąpić już w październiku. Kierowcy wrócą wtedy na odcinek od Głębokiej do szkoły. Dalsza część jest już prawie gotowa, ale przejezdna będzie dopiero po wybudowaniu nowego mostu na Bystrzycy.

Między ul. Głęboką i Szczerbowskiego coraz mniej jest do zrobienia, choć dominującym widokiem wciąż jest tu błoto. Największe wykopy związane są z budową kanalizacji burzowej, gdzie do wymiany jest stara, betonowa komora, ale jeśli wykonawcom dopisze pogoda, to do końca tygodnia ten etap prac będą mieć już za sobą. Natomiast roboty przy gazociągu są zaawansowane w 90 proc.

Tuż obok pracował wczoraj świder wiercący w ziemi pod fundamenty słupów oświetleniowych, do których mocowana będzie też trakcja trolejbusowa. Rzędy takich slupów stoją już wzdłuż nowego odcinka ulicy zaczynającego się zaraz za ul. Szczerbowskiego a kończącego się 30 metrów przed planowanym wjazdem na most na Bystrzycy. Odcinek ten jest już niemal gotowy, brakuje tylko ostatniej warstwy asfaltu i to właśnie dlatego studzienki burzowe wystają tu ponad jezdnię.

Odcinek między Szczerbowskiego a Głęboką już wkrótce ma wyglądać podobnie, bo jeszcze we wrześniu ma tu być układany asfalt. A kiedy nawierzchnia będzie już gotowa, otwarty zostanie dojazd zarówno do ul. Szczerbowskiego, jak i do szkół artystycznych.

– Stanie się to w październiku – zapowiada Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – Przy sprzyjającej pogodzie nastąpi to w pierwszej połowie miesiąca. Jeśli pogoda lub inne nieprzewidziane okoliczności pokrzyżują nam plany byłoby to pod koniec miesiąca.

Najwięcej do zrobienia pozostało przy nowym moście przez Bystrzycę. Jego przyszły kształt najlepiej widać od ul. Stadiowej, gdzie po stronie parku Ludowego powstaje już zbrojenie łuków, które będą znakiem rozpoznawczym mostu.