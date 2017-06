Lublin: W tej szkole nauczą grać w Fifę i Counter-Strike

– E-sport rozwija się w ostatnich latach w szybkim tempie. Szacuje się, że nawet 1,5 miliarda ludzi na świecie spędza czas przy grach komputerowych. Najważniejsze turnieje są już transmitowane w telewizji, a na żywo ogląda je nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Dlatego w Zespole Szkół Akademickich Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w tym roku szkolnym rozpoczęto treningi e-sportowe dla zainteresowanych uczniów z Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego (ALMS), a od września ruszy klasa dla graczy komputerowych w nowo powstałym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Informatycznym – informuje szkoła.

Będzie to klasa informatyczna, w której uczniowie będą doskonalić się w programowaniu gier komputerowych, sieci mobilnych oraz systemów i struktury IT. Staże i praktyki zawodowe odbywać będą w wiodących lubelskich firmach z branży komputerowej. Co jednak stanowi wyróżnik klasy – oprócz realizacji ogólnego programu nauczania z rozszerzonym programem matematyki, informatyki i geografii, będą uczęszczali na treningi wybranych gier m.in. League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive oraz FIFA. Treningi poprowadzą m.in. Krzysztof Miciuła (LoL) i Krzysztof Woźniak (CS:GO).

– Zajęcia będą obejmowały nie tylko samą grę, ale również elementy m.in. taktyki, kreatywności, komunikacji, podejmowania decyzji, umiejętności koncentracji, panowania nad emocjami czy też kształtowania odpowiednich postaw – podkreślają organizatorzy i dodają: – Uczniowie będą mieli także zapewnioną także dodatkową ilość ruchu fizycznego w ramach innych zajęć sportowych oraz będą uczęszczali na lekcje z zakresu psychologii sportu.

E-sport do WSEiI trafił za sprawą współpracy Rady Samorządu Studentów i ALMS. Od kilku lat organizowane są turnieje FIFA - komputerowe gry sportowe o tematyce piłki nożnej, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczniowie biorą też udział w targach gamingowych. Mają być z czego dumni. W trakcie turnieju rozegranego podczas Good Game Expo Warsaw 2017 uczeń klasy 2P, Maciej Jasiński z 2P wystartował w turnieju League of Legends zajmując trzecie miejsce.