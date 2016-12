Lublin: Aqua Lublin i Icemania zmieniają cennik. Będzie drożej

W Aqua Lublin za normalny bilet 75-minutowy do kompleksu basenów zapłacimy 20 zł, czyli o 2 zł więcej. Fot. Maciej Kaczanowski

Największa podwyżka będzie w Aqua Lublin – przyznaje MOSiR, który 1 stycznia podniesie ceny także przy Łabędziej, w Strefie H2O i Icemanii, a latem na Słonecznym Wrotkowie. Tłumaczy to głównie rosnącymi kosztami

Szef MOSiR twierdzi, że koszty rosną tak bardzo, że niemożliwe staje się utrzymanie obecnych cen. Wskazuje na wynikający ze zmian w przepisach wzrost płacy minimalnej, czy ograniczenie tzw. umów śmieciowych. Podkreśla, że trzeba kompleksowo odnowić baseny Słonecznego Wrotkowa i przeprowadzić remonty w hali Globus. Dodaje do tego wzrost cen energii.

MOSiR twierdzi, że nawet zaplanowana podwyżka nie zrekompensuje wzrostu kosztów, przez co w przyszłym roku spółka może przynieść większą stratę. Bieżący rok ma pożegnać ze stratą na poziomie 2,5 mln zł. – W przyszłym roku strata wróci do poziomu z roku 2015 – spodziewa się Jacek Czarecki, prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ubiegłym roku strata wynosiła 4,5 mln zł.

W Aqua Lublin

Za normalny bilet 75-minutowy do kompleksu basenów zapłacimy 20 zł, czyli o 2 zł więcej. Za ulgowy 15 zł (wzrost o 1 zł). Normalny bilet 180-minutowy ma kosztować 40 zł (wzrost o 4 zł), a ulgowy 31 zł (wzrost o 3 zł). Bilet „no limit” normalny zdrożeje z 49 na 54 zł, zaś ulgowy z 33 na 36 zł. W ofercie „happy hopurs” (w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 6.15 do 17) zapłacimy 12 zł za bilet normalny i 7 zł za ulgowy.

Wspomniane ceny dotyczą biletów do strefy basenowej. Ile zapłacimy za te ważne również w saunarium? Tu też będzie podwyżka. Normalny 75-minutowy będzie kosztować 24 zł (wzrost o 2 zł), 180-minutowy 48 zł (o 4 zł więcej niż teraz), zaś „no limit” zdrożeje do 76 zł, czyli o 7 zł. Ulgowy 75-minutowy będzie w cenie 19 zł, 180-minutowy kosztować ma 37 zł, a „no limit” 65 zł.

Przy Łabędziej

Za normalny bilet 60-minutowy do strefy basenowej zapłacimy 13 zł, za ulgowy 9 zł. Za 120-minutowy odpowiednio 24 zł i 16 zł.

W promocji „tanie pływanie” (poniedziałek–piątek, do godz. 15) za 60-minutowy bilet normalny zapłacimy 8 zł, za ulgowy 6 zł, zaś seniorzy 5 zł. Natomiast za 120-minutowy normalny 15 zł, a za ulgowy 11 zł.

Za bilet normalny ważny zarówno w kompleksie basenów, jak i w saunach trzeba będzie zapłacić 16 zł w wersji 60-minutowej lub 30 zł w wariancie 120-minutowym. Ulgowe będą kosztować odpowiednio 12 zł i 22 zł.

Strefa H2O

W starym basenie przy Al. Zygmuntowskich za normalny bilet 60-minutowy zapłacimy 12 zł, za ulgowy 8 zł. W ofercie „tanie pływanie” (poniedziałek–piątek, do godz. 15) bilet normalny będzie kosztować 7 zł, ulgowy 5 zł, również 5 zł zapłacą seniorzy.

Icemania

1 stycznia zmieni się również cennik miejskiego lodowiska. W dni powszednie za 60 minut zapłacimy 10 zł za bilet normalny i 13 zł za rodzinny (rodzic plus dziecko do lat 18). Ceny te mają obowiązywać również w weekendy i ferie do godz. 14.30. Po godzinie 15.30 oraz w ferie ceny mają wynosić odpowiednio 13 i 18 zł.

Na otarcie łez

Gorycz podwyżek MOSiR ma osładzać naklejkową promocją, startującą już dzisiaj. Za każdy bilet do Aqua Lublin klient dostanie jeden znaczek. Gdy uzbiera cztery, będzie mógł za darmo wejść na lodowisko i korzystać z niego bez limitu czasu, ślizgając się na wypożyczonych za darmo łyżwach. Inne naklejki wydawać ma Icemania. Kto uzbiera osiem, ten przez 75 minut będzie mógł korzystać za darmo z basenów i saun Aqua Lublin.