Lublin: Będą nowe przegubowce na popularnych liniach

Każdy z autobusów powinien mieć co najmniej 140 miejsc, w tym przynajmniej 40 siedzących

Dziewięć przegubowych autobusów kupuje Zarząd Transportu Miejskiego, który wczoraj ogłosił przetarg na nowe pojazdy. Ich dostawa ma nastąpić najpóźniej do końca marca przyszłego roku

Nowe autobusy mają posłużyć do obsługi najbardziej popularnych linii. – Będą dedykowane do obsługi m.in. linii nr 55 – informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego. Będą to pojazdy spalinowe, ich silniki muszą spełniać normę Euro 6.

Zamawiane przez miasto pojazdy muszą być w pełni niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, monitoring i automaty do sprzedaży biletów umożliwiające płatność bilonem lub kartą, także zbliżeniową. Miasto wymaga ponadto, by w każdym z autobusów były cztery podwójne gniazda USB umożliwiające pasażerom ładowanie telefonów komórkowych.

Kolejną nowinką jest system zliczania pasażerów. Ma być tak dokładny, by możliwe było dokładne sprawdzenie tego, ile osób wsiadło, a ile wysiadło na określonym przystanku o konkretnej godzinie. Dopuszczalny błąd pomiaru to jedynie 2 proc.

Klimatyzacja musi podczas największych upałów zapewnić temperaturę niższą o 4 stopnie Celsjusza od tej panującej na zewnątrz. Gdyby urządzenia zawiodły, zawsze będzie można się ratować otwierając duże, przesuwne okna, których musi być przynajmniej dziewięć.

Każdy z autobusów powinien mieć co najmniej 140 miejsc, w tym przynajmniej 40 siedzących. Wydzielona przestrzeń dla wózków będzie w pierwszym członie pojazdu, za przegubem wyznaczona będzie dodatkowa przestrzeń dla osób stojących. Pasażerowie nie będą mieć dostępu do pierwszego skrzydła pierwszych drzwi, bo tak zabudowana ma być kabina kierowcy.

Dostawa pojazdów ma nastąpić do końca marca przyszłego roku. Przy wyborze dostawcy ZTM ma się kierować nie tylko ceną (oferenci będą mogli zdobyć za nią najwyżej 60 na 100 możliwych punktów), ale również m.in. warunki gwarancji, czy parametry techniczne. – Dodatkowo przy wyborze oferty będzie brane pod uwagę kryterium wyposażenia pojazdu w system ognisk fotowoltaicznych – zapowiada Fisz.

Przypomnijmy, że w toku jest także przetarg na dostawę do Lublina 15 przegubowych i niskopodłogowych trolejbusów z dodatkowym źródłem zasilania w postaci baterii. Ich dostawa ma nastąpić w maju przyszłego roku.