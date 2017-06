Luksusowy apartamentowiec powstanie w centrum Lublina. Mieszkania nawet po 16 tys. zł/mkw.

Apartamentowiec pod nazwą Unia Art Residence powstanie tuż obok hotelu Mercure przy Al. Racławickich. Zajmie teren obecnego parkingu. Nowy gmach będzie liczył 15 kondygnacji. Zrówna się wysokością z budynkami KUL. Inwestycję zrealizuje lubelska spółka DWP, do której należy hotel Mercure. Z zapowiedzi inwestora wynika, że budowa powinna zacząć się w sierpniu.

– Już teraz rozpoczynamy sprzedaż. W Unia Art Residence zaprojektowano 191 apartamentów. Liczą od 23 do 125 mkw powierzchni – mówi Marta Horodyj z firmy TBV, która zajmuje się sprzedażą mieszkań w nowej inwestycji.

Zakończenie budowy planowane jest na jesień 2019 r. Budynek będzie miał cztery podziemne kondygnacje przeznaczone m.in. na parking. Znajdzie się tam również miejsce do parkowania rowerów oraz specjalne stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych. Na 15 naziemnych kondygnacjach znajdą się usługi i apartamenty.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z szeregu udogodnień. Choćby z tzw. strefy relaksacyjno-sportowej na parterze budynku.

– Unia Art Residence to jedyna inwestycja mieszkaniowa w Lublinie z basenem. W kompleksie rekreacyjnym znajdzie się też sauna, jacuzzi oraz siłownia – wylicza Marta Horodyj.

Budynek zaprojektowano w pracowni Studio 3 Jerzego Korszenia. Gmach będzie miał formę czterech połączonych ze sobą brył. Na szczycie niższych, np. od strony Al. Racławickich zaprojektowano zielone tarasy. Między dwiema najwyższymi częściami będą kursowały szklane windy.

Prostą bryłę zdominują przeszklenia. Mieszkańcy będą więc mieli dobry widok na Ogród Saski i Plac Teatralny. Z wyższych pięter zobaczymy panoramę całego miasta. Do wykończenia części wspólnych mają być wykorzystane m.in. kamień, drewno i beton architektoniczny.

Właściciele mieszkań będą mieli do dyspozycji całodobową recepcję. W pilnowaniu bezpieczeństwa pomoże rozbudowany system monitoringu. W ofercie znalazła się również usługa „room service”. Dzięki temu, za pośrednictwem interkomu będzie można zamówić do mieszkania dowolny posiłek z restauracyjnego menu. Będzie można też zlecić sprzątanie apartamentu. Usługa ta ma być dostępna 7 dni w tygodniu.

Lokalizacja i wysoki standard mają swoją cenę. Za mieszkanie w Unia Art Residence trzeba zapłacić co najmniej 7 tys. zł za mkw. Najlepiej usytuowane apartamenty to wydatek rzędu 16 tys. zł za mkw. To lubelski rekord. Do tej pory stawki w najbardziej atrakcyjnych inwestycjach w centrum miasta oscylowały wokół 10 tys. zł za mkw.