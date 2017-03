Dlaczego tu są? - Stosunek naszej władzy m.in. do standardów opieki okołoporodowej, edukacji seksualnej, prawa aborcyjnego czy konwencji antyprzemocowej budzą mój stanowczy sprzeciw - mówi pani Joanna. - Czas to zmienić, dlatego tu jestesmy - dodaje Ewa Smolińska, która także przyszła na dzisiejszą pikietę.

Uczestnicy manify domagają się dostępu do edukacji seksualnej "opartej na faktach, a nie na ideologii", godnej opieki okołoporodowej. Chcą prawa do aborcji i sprzeciwiają się ograniczaniu in vitro czy dostępu do tabletki "po". Domagają się też praw do równości płci w życiu społecznym i świeckiego państwa.