Manifestacja antyfaszystowska w sobotę w Lublinie

– Zapraszamy wszystkich chętnych z transparentami i flagami, niezależnie od tego jakie jest na nich logo, o ile nie jest to logo organizacji faszystowskiej. Musimy wspólnie pokazać, że nie ma miejsca na faszyzm w przestrzeni publicznej – pisze Tomasz Warzocha z Okręgu Lubelskiego Partii Razem.

Gdziekolwiek nie spojrzeć, w mediach tradycyjnych i elektronicznych, zewsząd wyziera

upudrowane oblicze faszyzmu. Coraz odważniej głoszą swoje nienawistne hasła przeciwko

tym, którzy nie mieszczą się w ich ograniczonej wizji świata. Media skutecznie przymykają

oczy, dając głos organizacjom, które w przestrzeni publicznej propagują nienawiść ze względu

na pochodzenie, wyznanie lub bezwyznaniowość, poglądy lub tożsamość seksualną, co

pomaga im budować swój wizerunek zatroskanych losem kraju patriotów. Na ulicach miast ta

medialna wizja zderza się brutalnie z rzeczywistością. Na porządku dziennym są akty

przemocy fizycznej i werbalnej wobec tych, którzy choć trochę odbiegają od schemat

heteroseksualnego, białego mężczyzny o „właściwym” pochodzeniu i poglądach.

Sprzeciwiamy się zapraszaniu rasistów, ksenofobów i faszystowskich radykałów przez media i

traktowania ich jako pełnoprawnych uczestników debaty publicznej.

Nie zgadzamy się również na wieloletnie praktyki sprzyjania władz państwowych i

samorządowych oraz instytucji publicznych faszyzującym organizacjom, które nawołują do

nienawiści. Zjawiska te nie pojawiły się nagle i znikąd, jak próbuje nam wmówić wielu

polityków i publicystów. To przez ich przymykanie oczu i brak odpowiedniej reakcji służb i

wymiaru sprawiedliwości na zachowania dyskryminujące, radykalne środowiska prawicowe

czują się bezkarne i coraz częściej dopuszczają się zastraszania osób, które uznają za „wrogów

ojczyzny”.

Nie zgadzamy się by Polska była bastionem rasizmu, dyskryminacji i agresji słownej jak i

przemocy fizycznej. Nie zgadzamy się na propagowanie wieszania kogokolwiek i z

jakichkolwiek powodów.

Pamiętamy do czego doprowadził wzrost nastrojów nacjonalistycznych w XX-leciu

międzywojennym.

Wówczas celem ataku skrajnej prawicy były masy polskich Żydów, które chciano zepchnąć do

społecznego getta, a prawa polityczne ograniczyć wyłącznie do „ludności polskiej”. Ofiarą

walki o Polskę wykluczającą etnicznie, o demokrację ograniczoną do „prawdziwych” Polaków

padł również pierwszy prezydent RP Gabriel Narutowicz. Jego śmierć z ręki zamachowca w

dniu 16 grudnia 1922, wywołana antysemicką i nienawistną nagonką, była ciosem w polską

demokrację i marzenia o państwie tolerancyjnym, wielokulturowym i respektującym prawa

wszystkich obywateli.

Dziś, gdy znów rosną w siłę endeccy bojówkarze spod znaku falangi, potrzebujemy silnego

społecznego sprzeciwu, który jako jedyny może zapobiec powtórce z historii I połowy XX

wieku.

Powiedz NIE! faszyzmowi