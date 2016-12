KOD idzie na policję, bo „Solidarność” zagłuszała ich przemówieniem Jaruzelskiego

– Nikt się nas o nic nie pytał i nie informował, że chce manifestować przed naszą siedzibą. My co roku organizujemy dzień pamięci ofiar stanu wojennego i zawsze emitujemy to nagranie, to są cykliczne działania – twierdzi Marian Król, szef lubelskiej „Solidarności”. – Niech składają doniesienie. Dla mnie porównywalne z przestępstwem jest to, że ci ludzie w tym dniu urządzili sobie hucpę – dodaje.

Strajk Obywatelski zorganizowany w dniu 13.12.16 r. w Lublinie, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, zgromadził na Pl. Łokietka w Lublinie ponad 1000 osób chcących oddać hołd ofiarom komunistycznej dyktatury oraz zaprotestować przeciwko działaniom rządu dewastującym nasze prawo i demokrację. Był to pokojowy protest przeprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem. Stwierdzamy jednak z przykrością, że naszą manifestację zakłócano w sposób niegodny i obrażający zgromadzonych.

Z otwartego okna siedziby NZZS Solidarność, przez cały czas trwania zgromadzenia, odtwarzano przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego. Pamiętając rolę, jaką odegrał ten człowiek w historii Polski, uznaliśmy to za bezprecedensowy akt zakłócania naszego protestu, uwłaczający godności wszystkich zgromadzonych. Szczególnie przykro nam było, że obrażało to naszych gości Barbarę Szubert i Andrzeja Sokołowskiego. Przypomnijmy, że Barbara Szubert była najdłużej internowaną w stanie wojennym kobietą w Polsce a Andrzej Sokołowski to współorganizator pierwszych strajków w WSK Świdnik. Można stwierdzić, że są to ludzie, od których zaczęła się walka o wolną i demokratyczną Polskę, ponieważ byli uczestnikami i twórcami pierwszego zrywu nieposłuszeństwa społecznego, prowadzącego do powstania wolnych związków zawodowych.

Te naganne zachowania świadczą o tym, że NSZZ pogubił się w swoich ideach, a z wielkiej Solidarności lat osiemdziesiątych pozostała tylko nazwa i logo. Dla nas wniosek jest tylko jeden. Współczesna Solidarność przekazując takie komunistyczne przesłania utożsamia się z twarzą Wojciecha Jaruzelskiego i jego metodami tłamszenia opozycji.

Mimo kierowanych przez prowadzącego manifestację próśb o zaprzestanie zagłuszania przemawiających, nie zrezygnowano nawet z tej praktyki podczas śpiewania przez zgromadzonych Hymnu Państwowego, tym samym pokazano lekceważący stosunek do naszych największych symboli narodowych. Między innymi, i z tego powodu, opierając się na art. 52 ,$1 pkt 1.a. Kodeksu Wykroczeń, składamy zawiadomienie o tym incydencie na Policji. Chcemy żeby osoby odpowiedzialne za te oburzający występek poniosły wszelkie konsekwencje przewidziane przez polski wymiar sprawiedliwości.

Mamy niezbywalne prawo wyrażać swój szacunek do rocznic i świąt narodowych, więc żadna instytucja czy też związek nie może go nas pozbawiać. Braliśmy udział w Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych, oddawaliśmy hołd ludziom Solidarności. Zawsze godnie i z przynależnym im szacunkiem. Teraz chcieliśmy, oprócz upominania się o poszanowanie naszej demokracji i praw obywatelskich, upamiętnić tragiczne wydarzenia, które zapoczątkowały powstanie wolnej Polski i oddać hołd ofiarom stanu wojennego, ale ludzie NZZS uznali, że tylko oni, wierni partii rządzącej, mają prawo być ich właścicielami i dysponentami historii.. Na to się nie zgadzamy.

Bartosz Sierpniowski