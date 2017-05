Matura 2017. MATEMATYKA: Odpowiedzi i arkusze CKE tutaj

Matura 2017. Matematyka. Odpowiedzi arkusze, zadania, odpowiedzi. Dziś o godz. 9 uczniowie zmierzą się z matematyką na poziomie podstawowym i wiedzą o tańcu. Po maturze z języka polskiego, nastroje były bardzo dobre.

- Wiem, że od matury z matematyki wiele zależy, bo chce się dostać na studia matematyczne na AGH w Krakowie, ale jestem bardzo spokojna, dla mnie to najlepszy dzień ze wszystkich matur. Oczywiście będę zdawać podstawowy, a także rozszerzony - mówi Zuza a 5 LO w Lublinie.

Ale nie wszyscy są tacy pewni, że będą znali odpowiedzi z matematyki. - Dla mnie matematyka to ruletka, bo jestem humanistką. Ale jestem dobrej myśli, więc mam nadzieję, że zdam - dodaje Ola.

- Podstawy się nie boję, ale boję się matematyki rozszerzonej, która będzie we wtorek. To jest dla mnie strach. Do piątkowej matury podchodzę spokojnie - dodaje Konrad.

Myślę, że tak samo jak z polskim, matematyka okaże się bardzo prosta - uspokaja z kolei Maciek, który również zdaje maturę z matematyki w 5 LO.