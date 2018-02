Mazowiecki czy „Inka”? Będą dyskutować o nazwie dla nowej drogi

Jest drugi pomysł na nazwę dla nowej drogi będącej przedłużeniem ul. Bohaterów Monte Cassino. Swój projekt uchwały złożyli miejscy radni PiS, którzy chcą, by była to ul. Danuty Siedzikówny „Inki”. Już wcześniej radni PO zaproponowali, by nowa trasa stała się al. Tadeusza Mazowieckiego. Obiema propozycjami zajmie się w czwartek Rada Miasta.