Miasto dołoży Motorowi Lublin? Pieniądze mają pomóc w awansie

Kolejne pieniądze chce dać miasto na działalność Motoru Lublin. Teraz chodzi o 400 tys. złotych. Ma to pomóc piłkarzom w awansie do II ligi. Tak samo, jak pomóc miały wcześniej przekazywane fundusze, które awansu nie dały, choć niewiele do niego zabrakło.

Na Motor Lublin w miejskiej kasie na ten rok zarezerwowany był pierwotnie okrągły milion złotych. Kolejne ćwierć miliona miasto dorzuciło wiosną podając jako argument to, że w drodze do awansu warto klubowi pomóc. – To jest sport, zobaczymy, co będzie – mówił zastępca prezydenta Krzysztof Komorski, gdy w maju przekonywał radnych, by te 250 tys. dołożyli. Radni dali zgodę, ale niecały miesiąc później szansę na awans przekreśliła przegrana z Olimpią Elbląg w barażowym dwumeczu.

Teraz prezydent po raz kolejny prosi radnych o zgodę na to, by zasilić Motor pieniędzmi. Rada Miasta ma głosować nad dokapitalizowaniem spółki kwotą 400 tys. zł. – To pieniądze na wydatki bieżące, na wzmocnienia zespołu, które będą dokonane pod koniec roku – wyjaśnia Paweł Majka, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego w lubelskim Urzędzie Miasta.

Argumenty za przekazaniem pieniędzy Ratusz ma te same, co ostatnio: chodzi o awans.

– Cel jest ten sam, co był – przyznaje Majka. – Zajęcie pierwszego miejsca w rundzie jesiennej, w czerwcu awans do II ligi, a ponadto wywalczenie mistrza na poziomie regionu w ramach rozgrywek Pucharu Polski. Takie cele zostały postawione przed drużyną.