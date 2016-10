Miasto sprzedaje ziemię obok Dworku Grafa. Pod centrum handlowe

Na sprzedaż Dworku Grafa i okolicznych gruntów już w 2013 roku zgodziła się Rada Miasta. Jej uchwała dotyczyła nie tylko nieruchomości z budynkiem, ale też trzech sąsiednich działek. Jedna z nich, ta największa, do tej pory nie trafiła na przetarg. Pozostałe były wystawiane na sprzedaż jako cały pakiet, razem z dworkiem. Ale bez powodzenia.

Za pierwszym razem taki zestaw nieruchomości trafił na licytację z ceną wywoławczą 6,88 mln zł. Nikt się na to nie skusił. Potem Urząd Miasta obniżył cenę do 6,02 mln zł, a następnie do 5,5 mln zł. To też nie pomagało. Każdy przetarg kończył się tak samo: działki wciąż czekają na kupca. Niedawno miasto znów poinformowało, że pakiet nieruchomości trafi na przetarg z ceną wywoławczą 5,5 mln zł.

Dopiero teraz Urząd Miasta postanowił wystawić na sprzedaż, ale osobno, najatrakcyjniej położoną i największą z działek wymienionych w uchwale sprzed trzech lat. Prostokątny teren ma 0,47 ha powierzchni i ciągnie się od działki z dworkiem do skrętu w ul. Łęczyńską. Dłuższy bok tego prostokąta, ten wzdłuż ul. Mełgiewskiej, ma 100 m długości. Cena wywoławcza to 1,85 miliona zł.

Dlaczego ziemia trafia na sprzedaż dopiero teraz, po dwukrotnej przecenie pakietu działek z dworkiem? – Nieruchomość nie była wystawiana na przetarg, bo była brana pod uwagę jako jedna z możliwych lokalizacji nowego budynku Komisariatu VI Policji – tłumaczy Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina. Ostatecznie stanęło na tym, że nowa siedziba policyjnego posterunku powstanie na działce przy Gospodarczej, obok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Na przekazanie tej działki pod budowę Rada Miasta zgodziła się już w marcu 2014 r.

Co sprzedaje miasto

• Pakiet dworkowy: działka 0,13 ha (wraz z budynkiem z 1853 roku) z ceną wywoławczą 4 mln zł; działka 0,13 ha za 500 tys. zł (obie zwolnione z VAT); działka 0,35 ha: 1 mln zł netto (do ceny będzie doliczony VAT).

• Osobno: działka 0,47 ha z ceną wywoławczą 1,85 mln zł (cena zawiera 23 proc. VAT).

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu nieruchomości znajdują się w strefie usług komercyjnych z możliwością lokalizacji dużych obiektów handlowych.