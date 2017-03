Miasto wytyka drogowcom usterki i chce poprawek

Krzywe krawężniki, połamane płyty chodnikowe, stojące nierówno barierki – to nie jest opis drogi do remontu, ale dopiero co odnowionej al. Tysiąclecia (fot. Maciej Kaczanowski / archiwum)

Wiele usterek wytyka miasto drogowcom na ulicach odnawianych w zeszłym roku. A to „zgubili” latarnie, a to ścieżkę rowerową, gdzie indziej krzywy jest chodnik. Wszystko muszą poprawić do końca maja. Miasto żąda też naprawy dróg odnawianych już wcześniej i objętych jeszcze gwarancją