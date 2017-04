Miasto zaproponuje zmiany nazw ulic w Lublinie. Są już propozycje nowych

Z zupełnie innego powodu, niezwiązanego z dekomunizacją, nazwę zmienić ma ul. Bolesława Ducha. – Ta nazwa jest błędna, generał miał na imię Bronisław. Potwierdza to rocznik oficerski z 1932 r., a to wiarygodne źródło – mówi Danczowska.

Gotowa jest już propozycja zmian. – Ulica Hempla miałaby się stać ul. Kołłątaja, jako jej naturalne przedłużenie. Dla ul. Szymańskiego nowa nazwa to ul. Skryta, a dla dzisiejszej ul. Wójtowicza jest to ul. Emila Czaplińskiego – wylicza Joanna Bobowska z Urzędu Miasta. – Odcinek ul. Herc między al. Witosa i Chemiczną nosiłby imię Anny Walentynowicz, a odcinek od al. Witosa do Drogi Męczenników Majdanka stałby się ul. Hanki Ordonówny.

Ustawa

Weszła w życie 2 września i dała samorządom rok na przemianowanie ulic. Po upływie tego czasu wojewodowie będą mogli sami zmieniać nazwy, których nie pozbyli się wcześniej lokalni radni. Ta sama ustawa mówi też, że dokumenty ze starymi nazwami nie muszą być wymieniane na nowe. Przy ul. Hempla stały meldunek mają teraz 74 osoby, przy Wójtowicza 83, przy Szymańskiego 41, zaś przy ul. Herc 140 osób.

Młodzi na tropie

Do wyszukiwania ulic, którym trzeba „zdekomunizować” nazwy zachęcana jest nawet młodzież i to przez Kancelarię Sejmu, która prowadzi rekrutację do Sejmu Dzieci i Młodzieży zbierającego się w Dzień Dziecka. Na posiedzenie zaproszonych ma być 230 dwuosobowych zespołów, które najlepiej wywiążą się z zadania polegającego na „odnalezieniu w ich najbliższym otoczeniu miejsca, którego nazwa powinna zostać zmieniona zgodnie z przepisami ustawy” i zaproponowaniu nowej nazwy „odwołującej się do pamięci o bohaterze lokalnym”.

Można też wskazać miejsce dotąd bezimienne. Efektem tego wezwania jest złożony do prezydenta wniosek uczniów jednego z liceów, by ul. Raabego przemianować na ul. Ludwika Christiansa. Inni uczniowie chcą zmiany nazwy os. XXX-lecia, ale tu samorząd nie ma nic do powiedzenia.