Miastu na urodziny. "Sen o mieście" na dziedzińcu zamkowym

Specjalne widowisko zostanie pokazane na zamkowym dziedzińcu. Będzie to 45-minutowa opowieść o historii Lublina. Spektakl ma być zagrany pięciokrotnie, pierwszy raz już w najbliższą sobotę. Przedstawienia są bezpłatne, nie trzeba wcześniej rezerwować miejsc

Na dziedzińcu trwa budowa scenografii autorstwa Jarosława Koziary. Między kaplicą a północnym skrzydłem Zamku zawisnąć ma wielkie słońce, które świeciło nad deptakiem w Noc Kultury w 2013 r.



– Zapowiada się efektowne widowisko – zapewnia Janusz Opryński, reżyser spektaklu „Sen o mieście”. – W oparciu o epizody historyczne chcieliśmy opowiedzieć historię miasta, ale nietypowo, bo wykorzystując środki artystów sztuki cyrkowej: slacklinerów chodzących po linach, kobiet tańczących na szarfach i sztukmistrzów.



Przez wieki prowadzić ma widzów nie tylko narracja, gra i ruch sceniczny, ale również muzyka autorstwa lubelskiego kompozytora Rafała Rozmusa. – Są elementy muzyki średniowiecza, renesansu – mówi Rozmus. – To muzyka zróżnicowana stylistycznie.



– To jest niesamowita opowieść przesiąknięta symbolami, która od smutku i lęku po śmiech prowadzi nas przez całą historię 700 lat w 45 minut, zatrzymując się co chwila przy ważniejszych momentach – zachwala Krzysztof Komorski, zastępca prezydenta Lublina. – Udało się stworzyć coś, czym nie sposób się nie podzielić z mieszkańcami.



Spektakl będzie prezentowany w Lublinie po raz pierwszy, choć premiera odbyła się już w zeszłym roku we Wrocławiu, który będąc Europejską Stolicą Kultury gościł prezentację lubelskich artystów. Wtedy spektakl widziało 14 tys. osób, teraz może być ich nawet 20 tys. Na każdy z pokazów będzie mogło wejść od trzech do czterech tysięcy widzów. – Mam nadzieję, że zmieścimy wszystkich, bo to jest tak pomyślane, że widownia jest z dwóch stron – podkreśla reżyser.



Widowisko będzie nieco odmienne od wersji pokazanej we Wrocławiu. – Spektakl będzie rozbudowany – zapowiada Opryński. – Nie sposób było nie odnieść się do kaplicy i Aleksander Janas, wybitny wizualista, wyprowadzi z niej freski na zewnątrz. Mam nadzieję, że to będzie piękna scena. Rozbudowujemy też finał, pożar Podzamcza i zwiększamy liczbę sztukmistrzów.



Wejście na spektakl będzie darmowe, nie ma potrzeby wcześniejszej rezerwacji wejściówek. Wystarczy przyjść na dziedziniec Zamku.

„Sen o mieście” ma być pokazany pięć razy: 5 i 6 oraz 12, 13 i 14 sierpnia. Każdego dnia pokaz ma się zaczynać o godz. 21. Godzina raczej nie sprzyja wizycie z małym dzieckiem, ale widowisko przeznaczone jest dla odbiorców w każdym wieku.

Zbiórka charytatywna na rzecz Wiktorii Bednarz

W czasie prezentacji widowiska będzie prowadzona zbiórka na rzecz 3,5-letniej Wiktorii Bednarz - córki jednego z pracowników Centrum Kultury w Lublinie

Z powodu wady serca dziecka w każdej chwili może dojść do śmiertelnie niebezpiecznych zatorów w mózgu i naczyniach wieńcowych, zaburzeń rytmu serca i niewydolności prawej komory.

Nadzieją dla dziewczynki jest profesor Edward Malec, który postanowił podjąć się operacji w klinice w Niemczech. Termin wyznaczył na drugą połowę tego roku. Niestety koszt operacji jest ogromny –wynosi 24 000 euro. Suma ta przerasta możliwości finansowe rodziców.

Wiktorią opiekuje się Fundacja„Serca dla Maluszka”

Fundacja „Serca dla Maluszka”

ul. Kowalska 89, 43-300 Bielsko-Biała

Bank Millenium 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142

Datki tytułem: OPERACJA SERCA. WIKTORIA BEDNARZ