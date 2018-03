Mieszkania Plus w Lublinie. Są nowe informacje [zobacz koncepcję]

Dziewięć bloków z ponad 300 mieszkaniami może powstać w Lublinie w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Wniosek o decyzję o warunkach zabudowy ma złożyć w poniedziałek w Urzędzie Miasta spółka BGK Nieruchomości

Bloki mają powstać przy ul. Sierpińskiego w dzielnicy Dziesiąta, na terenach przekazanych przez Pocztę Polską. Ma ona zawiązać spółkę celową z realizującą program Mieszkanie Plus spółką BGK Nieruchomości.

– To pierwszy taki projekt. Zainteresowanie jest duże, więc spodziewamy się, że podobnych przedsięwzięć będzie więcej. Zarówno nam, czyli Prawu i Sprawiedliwości, jak i władzom Lublina zależy na powstawaniu przystępnych cenowo mieszkań dla mieszkańców, dlatego liczymy na udaną współpracę – mówi poseł PiS i wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. – Chcemy, żeby program Mieszkanie Plus był dostępny nie tylko w mniejszych miejscowościach, ale też w największych miastach, do których Lublin się zalicza.

W planach jest budowa dziewięciu czterokondygnacyjnych bloków. Znajdą się w nich 304 mieszkania, w większości dwu i trzypokojowe o powierzchni od 40 do 55 mkw., choć będą też lokale o większym metrażu. Przewidziane jest także miejsce pod lokale usługowe. Na terenie osiedla powstaną też m.in. parkingi i place zabaw. Działka, na której obecnie znajdują się przeznaczone do rozbiórki budynki dawnego Centrum Logistyki Poczty Polskiej położona jest ok. 200 m w linii prostej od ul. Abramowickiej.

– Bardzo ważne jest to, żeby nieruchomości objęte programem miały dobry dostęp do transportu publicznego. Ta lokalizacja spełnia ten warunek. Przygotowaliśmy koncepcję niezbędną do złożenia wniosku o decyzję o warunkach zabudowy. Liczę, że zostanie ona wydana bez zbędnej zwłoki, żebyśmy mogli rozpocząć docelowe projektowanie – mówi Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości i związany z PiS radny sejmiku województwa lubelskiego.

Sam proces budowy osiedla miałby potrwać dwa lata. Jej koszt szacowany jest na ok. 50 mln zł, ale dokładna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu. Wtedy powinno być także wiadomo, ile wyniosą miesięczne stawki za wynajem.

Jak zapowiada Muszyński, wkrótce podobne przedsięwzięcia mogą być realizowane także we współpracy z PKP, które również zadeklarowały przekazanie swoich nieruchomości na potrzeby programu Mieszkanie Plus.

W przypadku Lublina chodzi m.in. o grunty przy ulicach Nowy Świat i Krężnickiej. W ubiegłym roku pojawił się też pomysł budowy rządowych czynszówek na należących do samorządu województwa działkach przy ul. Kosmonautów i Sulisławickiej. W poniedziałek radni sejmiku mają zdecydować o wystawieniu ich na sprzedaż.

– Marszałek Sławomir Sosnowski zadeklarował, że będzie czekał na ofertę naszej spółki. My nabywamy takie nieruchomości po cenach rynkowych i w tym przypadku byłoby to możliwe, bo mamy tu do czynienia ze świetną lokalizacją – dodaje Muszyński.

Program Mieszkanie Plus według założeń miał być realizowany przede wszystkim we współpracy z samorządami. Lubelski ratusz na pytanie w tej sprawie odpowiadał, że nie ma gruntów na ten cel, a te, które zamierza pozyskać, przekaże pod budownictwo komunalne. W naszym regionie jako pierwsza do programu przystąpiła Biała Podlaska, gdzie budowa bloków dobiega końca. Pod koniec roku powinny ruszyć prace budowlane w Zamościu i Świdniku.