Mieszkasz w tym mieście? Możesz dostać list ws. smogu

Panel to grupa losowo wybranych osób, które niczym ława przysięgłych mają ustalić, jak władze miasta powinny walczyć z zanieczyszczeniem powietrza. Decyzję mają podjąć w ciągu sześciu spotkań, zaś Ratusz ma im zapewnić pomoc ekspertów służących wiedzą.

Ci, którzy chcą wziąć udział w panelu obywatelskim, powinni do 26 marca odpowiedzieć na list od prezydenta. – Prosimy go nie przekazywać sąsiadowi, sąsiadce, czy komuś z rodziny – apeluje Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miasta. Dlaczego listu nie należy odstępować komuś innemu? Dlatego, że osoby, do których wysyłane są przesyłki, wylosowano z uwzględnieniem dzielnicy, wieku, płci, i wykształcenia, by stworzyć coś w rodzaju „miasta w pigułce”.

Na list można odpowiedzieć przez internet lub telefonicznie. Wszelkie instrukcje będą w przesyłce. Spośród osób, które zgodzą się uczestniczyć w naradach o powietrzu, wylosowana będzie ostateczna grupa 60 uczestników panelu obywatelskiego i 12 osób rezerwowych. Losowanie ma być transmitowane przez internet na stronie lublin.eu/panel.

Wybrane w ten sposób osoby spotkają się w sześć sobót. 7, 14 i 21 kwietnia mają się zapoznać z opiniami ekspertów m.in. od transportu, technik grzewczych i planowania miast. Na następnych trzech spotkaniach (28 kwietnia, 12 i 19 maja) powinni zaproponować Ratuszowi konkretny plan działania.

Sęk w tym, że w sprawie smogu władze samorządowe mogą niewiele, bo najwięcej do powiedzenia mają władze centralne. Samorząd Lublina nie jest w stanie zakazać stosowania kiepskich pieców i kiepskich paliw. Może najwyżej, co zresztą od kilku lat robi, dopłacać mieszkańcom do wymiany pieców i kotłów węglowych na mniej uciążliwe dla środowiska źródła ciepła.

– Mamy świadomość tego, że kompetencje prezydenta i Rady Miasta dotyczą tylko określonych działań – przyznaje Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Jeżeli przyjmiemy, że mamy się bardziej zaangażować w wymianę pieców, będziemy to robić.