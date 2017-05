Minister Antoni Macierewicz odlatuje z lotniska Lublin

Takie same uroczystości oprócz Lublina odbywały się wczoraj także w Białymstoku oraz Rzeszowie. I to właśnie do Rzeszowa minister Antoni Macierewicz udał się po przysiędze na placu Zamkowym w Lublinie. Moment odlotu z Portu Lotniczego Lublin nagrali spotterzy z grupy Lublin Spotters.