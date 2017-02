Mistrzostwa Młodych cukierników. Z Lublina, przez Włochy do Moskwy

Dwadzieścia deserów w szklance, 14 deserów na talerzu, 3 rodzaje pralin, cztery torty i dwie ponad metrowe rzeźby z cukru i czekolady – to zadania, jakie wykonały Renata Buczek i Agata Wolfram z Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie reprezentujące Polskę podczas Mistrzostw Świata Młodych Cukierników (do lat 23).

Mistrzostwa odbywają się co dwa lata. Tym razem zakwalifikowały się do nich ekipy z Japonii, Meksyku, Włoch, Filipin, Rosji, Singapuru, Francji, Indii, Serbii oraz Polski.

– Tematem przewodnim imprezy była „Planeta Fantazja” – mówi Tomasz Machoń, mistrz cukiernictwa i nauczyciel praktycznej nauki zawodu z Cukierni „Staropolska”, który przygotowywał lubelską ekipę do konkursowych zmagań. – Drużyny musiały wykazać się umiejętnością wykreowania nowych kształtów, oryginalnych linii, innowacyjnych efektów dekoracyjnych oraz myśleniem wykraczającym poza przyjęte standardy, aby zrealizować zadania konkursowe: rzeźby z cukru i czekolady, czekoladki, ciasto czekoladowe, deser na talerzu i w szklance.

Mistrzami świata została drużyna Japonii, wicemistrzostwo wywalczyły Włochy, a brązowy medal trafił tym razem do zespołu z Francji. O tym, które miejsce zajęły uczennice z III klasy Technikum Przemysłu Spożywczego dowiemy się w ciągu najbliższego miesiąca. W marcu dziewczęta na zaproszenie szefa drużyny rosyjskiej pojadą do Moskwy, by wziąć udział w konkursie cukierniczym, który odbędzie się w Centrum Sztuki Kulinarnej – Szkoła Czekolady.