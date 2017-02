Reforma oświaty w Lublinie. Projekt nowej sieci szkół przyjęty przez Radę Miasta

Sieć miejskich szkół trzeba układać od nowa z powodu rządowej reformy likwidującej gimnazja. Samorządy w całej Polsce muszą zdecydować, co zrobią z zamykanymi szkołami, a chodzi nie tylko o budynki, ale też pracowników. Nad nową mapą szkół głosowała wczoraj Rada Miasta.

Zgodnie z miejską uchwałą w nowe szkoły podstawowe mają być przekształcone gimnazja przy Kunickiego, Smyczkowej, Krasińskiego, Pogodnej, Elektrycznej, Poturzyńskiej, Szkolnej i Długosza. Ubocznym skutkiem tych przekształceń będzie okrojenie rejonów przypisanych już istniejącym szkołom podstawowym.

W nowe licea mają być przekształcane gimnazja przy ul. Wajdeloty i Lipowej. Ale ta ostatnia placówka obawia się, że nie przetrwa tej transformacji, bo pierwszych licealistów ma przyjąć nie od września 2017 r., ale dopiero rok później. – Dla nas rok przerwy w naborze stanowi ogromne zagrożenie – tłumaczyła radnym Małgorzata Tylus, przewodnicząca rady rodziców w Gimnazjum nr 9.

Wśród gimnazjów „wygaszanych” bez przekształcania w inną szkołę znalazło się to działające przy ul. Lwowskiej. Ratusz tłumaczy, że nie da się tu stworzyć nowej podstawówki, bo rację bytu straciłaby pobliska „dziesiątka” przy ul. Kalinowszczyzna.

W gmachu przy Lwowskiej, wraz z zamykanym gimnazjum, ma działać Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, który z dniem 1 września przeniesie się tu z ul. Spokojnej. Tę przeprowadzkę, budzącą wiele emocji, ostatecznie zatwierdziła wczoraj Rada Miasta. Zaraz po głosowaniu radna PO, Marta Wcisło stwierdziła, że poparła przeprowadzkę omyłkowo i że inaczej widzi przyszłość szkoły przy Lwowskiej. – Mogłaby pełnić rolę podstawówki – proponowała radna Wcisło mówiąc, że zajęcia mogą tu mieć uczniowie starszych klas SP 23 z Podzamcze.

Podział na budynek dla klas starszych i dla młodszych czeka uczniów podstawówki, która działa przy Rycerskiej. Siódmo- i ósmoklasiści z SP 42 mieliby się uczyć w SP 57 planowanej w budynku przy Krasińskiego, w miejscu dzisiejszego gimnazjum. Ich rodziców wcale to nie zachwyca.

– Dzieci kończące szóstą klasę narażone będą na zupełnie niepotrzebne niedogodności – mówi nam Paweł Rowiński, zastępca przewodniczącego rady rodziców przy SP 42. – Będą przenoszone w nieznane miejsce, do obcych nauczycieli.

Sam Ratusz twierdzi, że nie da się ułożyć nowej sieci szkół tak, by wszyscy byli z niej zadowoleni.

– Nie ma możliwości uniknięcia wszystkich skutków reformy – komentował Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – To reforma źle przygotowana i wprowadzona wbrew samorządom – podkreślał. Zmian w systemie edukacji bronili za to radni opozycji. – Nie zrzucajcie winy na rząd Prawa i Sprawiedliwości, który przywraca normalność w polskiej oświacie – stwierdza Piotr Gawryszczak z klubu radnych PiS.

Projekt nowej sieci szkół trafi teraz do zaopiniowania przez związki zawodowe i kuratorium.