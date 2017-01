Motoryzacja przyszłości w Lublinie? Mamy szansę na "c-Car" hub

Tesla pokazuje, że w świecie motoryzacji zdominowanym przez wielkie koncerny można osiągnąć sukces. Lublin ma szansę na jeden z pięciu europejskich „c-Car” hubów, czyli soczewek skupiających pomysły na motoryzację przyszłości: pojazdy autonomiczne, napędy alternatywne czy systemy współpracujące na linii pojazd-pojazd czy pojazd-otoczenie



Kierowca wsiada i wydaje komendę: do domu. Auto nakazuje zapięcie pasów i powoli sunie drogą. Kierowca tylko nadzoruje podróż, auto samo wybiera trasę omijając korki. Bezszelestnie parkuje na podjeździe i przypomina o podłączeniu do szybkiej ładowarki i przeglądzie silnika elektrycznego. Bo ten ostatni zaczyna szwankować. Czas go już wymienić. To nie wizja odległej przyszłości, ale perspektywa kilku, może kilkunastu lat.

„c-Car” hub w Lublinie

A co nasz Lublin może mieć wspólnego z tą wizją? Na szczęście sporo. A to za sprawą Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy.

Oba te podmioty biorą udział w projekcie CyCLE, wspierającym europejskie startupy technologiczne. Wartość tego projektu to ponad 5 milionów euro. Ta spora kwota, choć nie olbrzymia jak na motoryzację, pochodzi z programu “Horyzont 2020”. 75 proc. z tych pieniędzy trafi do małych i średnich przedsiębiorstw.