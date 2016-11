„Na drzewo”, „idź się powieś”, „do jeziora”. Prokurator zbada sesję Rady Miasta? PiS składa zawiadomienie

Wniosek CBA o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu prezydenta Lublina - ZOBACZ

W zawiadomieniu mowa też o „możliwości pomocnictwa w dokonaniu przestępstw” przez przewodniczącego Rady Miasta, Piotra Kowalczyka, który – jak stwierdza PiS – nie przeszkadzał krzyczącym „czym stworzył warunki” do popełniania przestępstw. W zachowaniu Kowalczyka radni PiS dostrzegają coś jeszcze. Autorzy zawiadomienia twierdzą, że przewodniczący tak prowadził obrady, by „umożliwić zgranie się” wypowiedzi radnych wspierających prezydenta z okrzykami zgromadzonych na widowni zwolenników Krzysztofa Żuka, do których sprowadzenia przyznał się zresztą sam Kowalczyk, co w ocenie autorów zawiadomienia, może być uznane za podżeganie do przestępstwa.

PiS zarzuca Kowalczykowi również to, że nie reagował, gdy w trakcie głosowania krzyczący „bezpośrednio wywierali presję na radnych (...) słowami zmierzającymi do zastraszenia głosujących”.

– Pojawiały się wręcz groźby wyczerpujące znamiona nawoływania do popełnienia przestępstwa – czytamy w zawiadomieniu, które radni PiS mają dziś złożyć w prokuraturze. Chodzi o padające z widowni okrzyki „na drzewo”, „idź się powieś”, „do jeziora”, tudzież „szmata”. Taka atmosfera panowała podczas poniedziałkowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która rozpatrywała wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego żądającego stwierdzenia, że Krzysztof Żuk przestał być prezydentem Lublina. Radni PiS chcą, by śledczy zbadali nagrania z sesji i ustalili, kto wznosił okrzyki.