Na Politechnice Lubelskiej zbudowali pojazd na wodór. Wystartuje w Shell Eco-marathon

Hydros to prototyp innowacyjnego trójkołowego pojazdu autorstwa 17-osobowej ekipy Hydrogreen Team. Pierwotnie wyposażony był w napęd elektryczny. Zaprojektowano go tak, aby maksymalnie zminimalizować straty energii dzięki aerodynamicznemu nadwoziu, niskim oporom mechanicznym oraz bardzo sprawnemu układowi napędowemu.

W tym roku zespół rozwinął swój projekt, zamieniając silnik elektryczny na ogniwo wodorowe. Jeden kilogram wodoru mieści w sobie 3 razy więcej energii niż kilogram benzyny. Odpowiednio przechowywany jest równie bezpieczny, lub bezpieczniejszy niż paliwa węglowodorowe.

– Zużycie energii na torze można porównać do przejechania tysiąca kilometrów na jednym litrze benzyny – mówi mgr inż. Tytus Tulwin, szef Hydrogreen Team. Zespół wrócił niedawno z francuskiego Le Mans, gdzie zakwalifikował się do przyszłorocznej edycji prestiżowej imprezy Shell Eco-Marathon. To jeden z najbardziej wymagających konkursów dedykowanych młodym inżynierom.