Z Lublina do Londynu. Bolid z Politechniki Lubelskiej w Shell Eco-marathon

Bolid Elvic z Politechniki Lubelskiej wystartuje w europejskiej edycji Shell Eco-marathon. Zawody w Londynie rozpoczynają się dziś. To już kolejny start studenckiej drużyny w tym konkursie.

Zaprojektowany i zbudowany przez studentów z Politechniki Lubelskiej Elvic to jeden z pięciu energooszczędnych pojazdów reprezentujących Polskę w tegorocznej 33. edycji konkursu.

Nad skonstruowaniem pojazdu studenci PL pracowali 12 miesięcy. Bolid Elvic startuje w kategorii Prototype, w której konstruktorzy koncentrują się na jak największej efektywności zużycia paliwa.

– Wyzwania stawiane przed uczestnikami zawodów wymagają innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów, a także kreatywności i umiejętności współpracy. Jest to wyjątkowo praktyczne doświadczenie, które wyposaża w takie umiejętności jak projektowanie, konstruowanie czy obsługa własnoręcznie stworzonego pojazdu. Shell Eco-marathon to również możliwość nawiązania nowych przyjaźni z rówieśnikami z całej Europy – mówi Mateusz Klain, manager zespołu Elvic Team z Politechniki Lubelskiej.

W ubiegłym roku na konkursie w Londynie drużynie z Politechniki udało się osiągnąć wynik 166,3 km na 1 kWh energii, zajmując tym samym 27. miejsce w ogólnoświatowym rankingu zespołów startujących w kategorii Prototype.

Shell Eco-marathon to jeden z najbardziej wymagających konkursów dedykowanych młodym inżynierom. Jego celem jest zainspirowanie studentów do poszukiwania nowych technologii w dziedzinie energetyki.