Na ścianie Centrum Kultury zaświeci neon

W ciągu tygodnia na gmachu Centrum Kultury powinien zaświecić neon, który wczoraj mocowano do ściany zabytkowego budynku.

– Powieszenie go nie jest ostatnim elementem instalowania, więc jeszcze chwilkę to potrwa – zastrzega Barbara Szymańska z CK. – Zdecydowaliśmy się na neon przede wszystkim dlatego, że zależy nam estetycznym i czytelnym podkreśleniu wejścia głównego. Kształt budynku wynikający z jego historycznego charakteru sugeruje, że wejście główne znajduje się na środku i bywa to mylące dla naszych odbiorców.

Stali bywalcy trafiali bez problemu, tym okazjonalnym wejście wskazywały zawieszone na budynku szarfy, ale były one tylko prowizorycznym rozwiązaniem. – W porozumieniu z konserwatorem zabytków udało się ustalić formę szyldu informującego o nazwie instytucji i wejściu głównym – podkreśla Szymańska zapowiadając, że zarówno obok głównego wejścia, jak też przy dwóch pozostałych wejściach zamontowane będą szklane tablice z informacją o wszystkich instytucjach mieszczących się w budynku.

Sam neon będzie świecić na biało. Jego koszt 8500 zł netto.