Nasi Czytelnicy składają życzenia na Dzień Babci i Dziadka

Dziś Dnia Babci, a jutro Dzień Dziadka. Z tej okazji publikujemy Wasze życzenia.

Kochanym dziadkom Teresie i Stasiowi Wolińskim życzymy w dniu ich święta dużo zdrowia i uśmiechu na każdy dzień. Wnuki: Ola z Bartusiem i Kasia z Piotrusiem. *** Droga Babciu Bodziu i Dziadku Adamie! Z okazji Waszego Święta życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, pociechy z nas, wygranej w lotto ;) nowego duuużego samochodu, którym moglibyście zwiedzać świat no i wiele dobrego! Marysia i Miki :) *** Kochana Babciu Todziu, kochany Dziadku Waldku jesteście najlepsi na całym świecie, kocham was i całuje mocno... bądźcie zawsze przy mnie. Najserdeczniejsze życzenia od wnuczki JULKI! *** Dla Babci Danusi i Dziadka Krzysia



Droga Babciu, Drogi Dziadku

to życzenia bez podatku.

Szczere, proste i z uśmiechem,

niech odbiją się wnet echem.

Bo jesteście dla nas światem,

najpiękniejszym żywym kwiatem.

Bo jesteście także mocą,

tak jak bajki tuż przed nocą.

Tak jak pyszne są słodycze-

tyle mamy dla Was życzeń,

i wszechstronne jak z kart talii

od Aleksandra i Natalii.



*** Samych pięknych i długich lat życia w zdrowiu i radości - Reginie i Marianowi Beczkom z Czernica oraz Stanisławie Pawlak z Gozda życzy wnuczka Zuzia Pawlak z Ułęża z rodzeństwem. *** Kochamy was, czy wy wiecie moi mili ile babć i dziadków jest na swiecie właśnie wielkie święto swoje dzisiaj mają więc wnuczęta życzenia składają. Życzy Ola i Hubert Mokijewscy, babci i dziatkowi z Łubek i Wymysłowa. *** Najukochańszej Babci na świecie Babici Jadzi Waszkun i Najukochańszemu Dziadziowi Dudusiowi Waszkun Wszystkiego Najlepszego Zdrowia Spełnienia Marzeń oraz Wszystkiego Najlepszego życzy Kochająca Was bardzo mocno wnusia Jucia Janeczek buziaczki *** Kochana babciu Jadziu i kochany dziadku Włodku z okazji waszego święta życzę Wam dużo szczęścia i zdrowia oraz wszystkiego najlepszego kochany wnuczek Ksawery. *** Dużo czasu wolnego, samych przyjemności,

Jak najmniej kłopotów i wiele radości!

Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania,

Tylko miękki fotel i coś do chrupania.

Życzenia przesyła wnuczek Tomasz i wnuczka Aleksandra dla Kochających dziadków Halinki i Jana Janków z Dębin i Babci Grażynki z Końskowoli :)

Babciu Marysiu, dziadku Wojtku, chodźcie z nami. Damy wam łąkę z kwiatami, ze skowronkiem. Do wąchania, patrzenia... A do łąki dodamy życzenia. Nawet, gdy się zachmurzy na niebie, nawet, gdy się kłopotów nazbiera, my uśmiechamy się do siebie zawsze. Jak dziś, jak teraz! Kochający wnukowie Aleks, Artur i Konrad

Dla kochanej babci i dziadzia, Marianny i Stanisława Miareczków przesyłamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Dużo zdrówka i miłosci życzą Maja i Wiktoria. Kochamy Was!

Dużo zdrowia i sił, sto lat życia, młodzieńczej energii, samych radosnych dni i spokojnych nocy babciom i dziadkom ZOSI i LUCJANOWI POLSKIM oraz JADZI I ZYGMUNTOWI BIZIOR życzą IGNAŚ I ANTOŚ

Kocham mocno Babcię, Dziadka, życze wam wszystkiego o czym marzycie i pragnę wam podziekowac za wasz trud i ciężką pracę. Dla kochanej babci Basi i dziadkowi Stasiowi od Oli i huberta z Łubek

Babci Krysi w dzień jej święta życzymy uśmiechu i pięknych wakacyjnych podróży. Wnusie.