– Zaczynałam czternaście lat temu szkółką Salchow. Wtedy moi podopieczni trenowali jeszcze pod namiotem Icemanii, nazywanym ze względu na zły stan lodu – lodowiskiem samobójców – wspomina Pieńkoś. – Problemem była też temperatura. Dzieci zwyczajnie marzły.

Dziś warunki znacznie się poprawiły. Nowy Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego Salchow prowadzi zajęcia w weekendy na lodowisku nowej Icemanii. Ściśle współpracuje też ze Szkołą Podstawową nr 20. To właśnie tam w soboty i niedziele o godz. 11.00 odbywają się zajęcia uzupełniające na sali gimnastycznej.

– Do naszego Klubu zapraszamy dzieci od 3 roku życia. Liczymy na to, że z najmłodszych talentów uda nam się w przyszłości utworzyć w tej szkole klasę sportową – zdradza Dorota Pieńkoś. – Jeśli tak się stanie, to mamy zielone światło od pani dyrektor.

Pod czujnym okiem kadry trenerskiej, w skład której wchodzą także Marina Ignatova, wicemistrzyni Związku Radzieckiego, szkoleniowiec z ogromnym doświadczeniem i sukcesami, oraz Monika Szymanek, instruktor PZŁF, wielokrotna uczestniczka i medalistka zawodów ogólnopolskich, uczyć można się na wszystkich stopniach zaawansowania.

Koszt udziału w zajęciach Salchow to 100 zł miesięcznie. Zapisy pod numerem 511-997-097