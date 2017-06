Nie będzie kar za wejście do fontanny na pl. Litewskim. Miasto ma wymienić tabliczki z zakazem

Zielone tabliczki z informacją o zakazie wchodzenia do fontanny stanęły wokół niecki we wtorek. (fot. Dominik Smaga)

Nie będzie mandatów za złamanie zakazu wchodzenia do fontanny na pl. Litewskim. Straż Miejska przyznaje, że nie ma tu podstaw do karania. Ratusz zapowiada, że wycofa się z „zakazu wchodzenia” i zastąpi go „zakazem kąpieli”, ale i wtedy nie będzie za to kar

Zielone tabliczki z informacją o zakazie wchodzenia do fontanny stanęły wokół niecki we wtorek. Oprócz ochroniarzy wynajętych przez miasto do pilnowania wodotrysku, przy niecce można spotkać strażników miejskich. Mimo to wchodzący do wody nie muszą się obawiać mandatów.