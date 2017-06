Nie było chętnych na zabytkowy pałac przy pl. Litewskim. Co zrobi UMCS?

Uniwersytet liczył na kogoś, kto kupi budynek i do końca sierpnia 2019 r. będzie go za darmo udostępniać uczelni, która płaciłaby tylko za utrzymanie nieruchomości. Do tego czasu miałaby powstać nowa siedziba instytutu między ul. Głęboką i al. Kraśnicką. Obok niej miałby stanąć nowy gmach Wydziału Politologii. Uczelnia już stara się o decyzję lokalizacyjną dla takiej inwestycji.

Pieniądze na budowę miały pochodzić ze sprzedaży zabytkowego pałacu. Wraz z budynkiem na przetarg trafił też teren między budynkami psychologii i politologii, urządzony niedawno przy okazji przebudowy pl. Litewskiego. Cena wywoławcza za całą tę nieruchomość wynosiła blisko 7,7 mln zł. Zapłata mogłaby być rozłożona na trzy raty, ostatnia płatna wiosną 2019 r. Na oferty od zainteresowanych kupców UMCS czekał do wczorajszego południa. Ale się nie doczekał.

– Rozważamy różne warianty dotyczące tej sytuacji – informuje Aneta Adamska, rzecznik UMCS. Podkreśla, że uczelnia stara się równocześnie zdobyć zewnętrzne fundusze na budowę nowych gmachów psychologii i politologii. Dodaje, że jeśli nie uda się sprzedać starych siedzib i nie znajdą się inne fundusze na budowę, to uczelnia poszuka pieniędzy na remont obecnych siedzib wydziału i instytutu.

Uniwersytet chciałby też spieniężyć stojący przy pl. Litewskim budynek Wydziału Politologii, ale na razie nie wystawia go na sprzedaż, bo gmachem interesuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Rozważany jest wariant utworzenia w tym miejscu Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej RP – wyjaśnia Adamska.

UMCS nie będzie za to sprzedawać budynku przy Narutowicza 12 będącego siedzibą Instytutu Pedagogiki. Władze uczelni zapewniły, że nie pozbędą się tego gmachu, jeśli sprzeciwią się temu pracownicy. Załoga opowiedziała się przeciw sprzedaży, a rzeczniczka uniwersytetu podkreśla, że UMCS nie pozbędzie się budynku.