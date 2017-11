Nie chcą zmian w sądownictwie. W Lublinie manifestuje około 200 osób

„Nie zgadzamy się na wprowadzanie niedemokratycznych regulacji i na przejęcie władzy nad sądami przez polityków” – napisał o proteście lubelski KOD, organizator manifestacji.

Przemawiający do zebranych podczas pikiety w Lublinie mecenas Krzysztof Sokołowski przestrzegając przed szykowanymi zmianami podał jako przykład sytuację, w której dochodzi do wypadku samochodowego z udziałem lokalnego polityka. – Oskarża nas pan prokurator, który jest nadzorowany przez polityka. Sądzi nas sąd, również w pewnym znamieniem politycznym - opisuje mec. Sokołowski. –Nawet jeśli pan prokurator i sąd zachowają się w pełni profesjonalnie i uczciwie to nasze społeczne poczucie sprawiedliwości jest naruszone. Nie czujemy zaufania do takich sądów. Takich sądów nie oczekujemy.

W manifestacji w Lublinie uczestniczy ok. 200 osób. Kilkadziesiąt osób bierze zaś udział w manifestacji w Świdniku.

Podobne protesty odbywają się w całym kraju. Protestujący wzywają do wstrzymania prac nad projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i sądach powszechnych i rozpoczęcia konsultacji społecznych w tej sprawie.