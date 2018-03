Nie wiedział, że obserwuje go policja. Myślał, że 50 tys. zł będzie jego

Mężczyzna wyjaśnił, że współpracuje ona z pracownikami banku, w którym starsza pani trzyma pieniądze. Rozmówca dodał, że prowadzi akcję przeciwko naciągaczom. Wypytał starszą panią o majątek i namówił, by pojechała do banku. Kobieta posłuchała jego poleceń. W oddziale banku wypłaciła 50 tys. zł.

Jak później ustalili śledczy, w dniu oszustwa do starszej mieszkanki Lublina zadzwoniła obca kobieta. Rozmowa została jednak szybko przerwana. Potem zadzwonił mężczyzna podający się za oficera Centralnego Biura Śledczego Policji. Przekonał rozmówczynię, że przed chwilą dzwoniła do niej oszustka.

Przemysław L. wpadł 5 kwietnia ubiegłego roku w Lublinie. Chwilę wcześniej zabrał sprzed śmietnika przy ul. Dolnej Panny Marii reklamówkę z pieniędzmi. Było w niej 50 tys. zł, należące do starszej mieszkanki Lublina. Po zabraniu pieniędzy oszust wsiadł do taksówki. Nie wiedział, że jest obserwowany przez policjantów. Kryminalni zatrzymali taksówkę. Przemysław L. trafił do aresztu, a pieniądze wróciły do właścicielki.

Sam Przemysław L. nie przyznał się do winy. Przekonywał śledczych, że pieniądze po prostu znalazł. Mężczyzna odpowie również za kradzież portfela w restauracji oraz wypłacanie pieniędzy za pomocą skradzionych kart. 30-latek to dobrze znany mundurowym recydywista.

Policjanci apelują o rozsądek i czujność w kontaktach z nieznajomymi. W czwartek ofiarą oszustów działających metodą „na wnuczka” mogła paść 88-latka z Lublina. Zadzwoniła do niej kobieta podająca się za córkę. Powiedziała, że spowodowała wypadek drogowy. Po chwili telefon przejął mężczyzna i przedstawił się jako prokurator. Oświadczył, że za 180 tys. zł córka uniknie odpowiedzialności.

Oszuści przekonali starszą panią, by pojechała do banku przy ul. Zana i wypłaciła wszystkie oszczędności. W sumie 30 tys. zł. – W trakcie operacji bankowej kobieta cały czas rozmawiała przez telefon. To wzbudziło podejrzenia czujnej kasjerki, która podejrzewała, że kobieta rozmawia z oszustem – wyjaśnia Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego lubelskiej policji. – Pracownica banku poleciła, by starsza pani rozłączyła się i zadzwoniła na numer telefonu córki. Wtedy okazało się, że do 88-latki dzwonili oszuści.